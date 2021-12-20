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美國聯邦參議員艾薩克森逝世 國民黨表達哀悼之意

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

美國聯邦參議員艾薩克森（John Hardy "Johnny" Isakson）因病過世，中國國民黨表示深切哀慟，也盼其家屬節哀順變。

國民黨表示，艾薩克森參議員曾是參議院台灣連線成員之一，長期友台。2019年時逢台灣關係法40周年，美國國會兩黨聯名致函時任美國總統的川普，建請指派閣員層級之官員來台慶賀，艾薩克森參議員也是連名簽署信函的其中一位成員。

此外，國政基金會國安組召集人林郁方於2009年立委任內也曾率「台美國會聯誼會」訪問團赴美，會見當時身任參議院外交委員會成員的艾薩克森參議員。

國民黨說，艾薩克森參議員從政風格溫和堅定、不卑不亢，在美國兩黨間常扮演調和鼎鼐的角色，待人處事平易近人，充分溝通協調增進議事效率。國民黨誠摯感謝他長時間以來對台灣的支持與友好，也不捨他的離世，持續維護與深化台美關係健康發展的志業，會繼續努力。

美國 國民黨 林郁方

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