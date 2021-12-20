快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

與朱立倫關係引人注目 侯友宜：溝通管道暢通

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，自己跟朱立倫管道暢通，隨時都可以打電話。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，自己跟朱立倫管道暢通，隨時都可以打電話。記者張睿廷／攝影

四項公投皆未過關，藍營黨內出現許多檢討聲音，外界好奇黨主席朱立倫與新北市長侯友宜現在關係。侯友宜今日表示，自己跟朱立倫聯繫管道暢通無礙，每個人有每個人的角色，大家都是團結在一起，全心全力為民眾做事。

侯友宜表示，自己跟朱立倫很多事都是就事論事，友誼不變，雙方也常常有聯繫，隨時都可以打電話，大家放心，他跟朱立倫都有隨時溝通，管道暢通無礙。

至於藍營內部有一些檢討聲音。侯友宜表示，每個人都有一個角色，大家應團結在一起、全心全力為人民做事，這才是永遠的方向，他會好好努力做事、回應市民的需求，最重要的還是要為人民長遠的發展來設想，結果出來，就尊重、放下，一起往前走。

至於是否要修補黨內關係？侯友宜回應， 自己會做好市長角色，這是現在最重要的工作。當然黨也有黨的角色，他相信黨的角色也會盡力為人民做好事情，大家攜手合作，全力往前走，讓我們的執政縣市都能夠贏得民眾的信賴，這才是當前最需要努力的事情。

侯友宜 朱立倫

延伸閱讀

郭台銘喊一定缺電 侯友宜：人民憂心忡忡

大新竹合併升格 侯友宜：人民需要的不是這個！

公投結果影響侯友宜連任？ 藍綠皆認為變數不大

鄭運鵬稱侯「迴避責任」 江怡臻反酸桃園開出4個同意

相關新聞

與朱立倫關係引人注目 侯友宜：溝通管道暢通

四項公投皆未過關，藍營黨內出現許多檢討聲音，外界好奇黨主席朱立倫與新北市長侯友宜現在關係。侯友宜今日表示，自己跟朱立倫聯...

顏寛恒溫韾提醒冬至吃湯圓5件事 不忘為自己拉票

明天是冬至，台中第二選區立委補選候選人顏寛恒今天打出文宣，溫韾提醒冬至吃湯圓要注意的5件事，也趁機為自己的「5」號拉票。

【高教國際窗】歐美高教終身職受經費緊縮影響掀取消激戰 台灣何去何從？

國內許多大學規定新進助理教授六年內要升等，否則恐遭不續聘。但包括彰化師範大學、政治大學日前校務會議都已通過廢除；不少頂尖研究型大學雖不主張廢除，但像清華大學、成功大學也祭出放寬或增加配套等彈性作法，意味國內更多教師有望獲得終身職。

挾公投大勝刨國民黨的根！民進黨強推6都變9都 「全面綠化」雲嘉嘉以北

四大公投才剛結束，獲得勝利的民進黨政府沒有因為完封國民黨而鬆懈，昨天（19日）一早就馬不停蹄開會，要展開地方制度法修法，除了之前新竹市長林智堅提出的大新竹市可望過關外，連帶包括雲林及嘉義縣市合併升格，以及彰化升格等都在討論之列，這已不是民進黨團幹部對外回應的「讓城市有競爭力何樂不為」，而是挾公投大勝後，民進黨邁向永續執政的第一步，民主式大集權政府至此已經成形，值得國人警惕。

林昶佐罷免案成敗關鍵？柯文哲：都沒有人來爭取我

公投落幕之後，接下來就是明年元月9日的台中中二選區補選、及北市中正萬華選區立委林昶佐罷免案，台北市長柯文哲今天被問到，柯...

【重磅快評】劉櫂豪請鄉親免費搭EMU3000，誰埋單？

台鐵新購、被鐵道迷戲稱是「孟母號」的ＥＭＵ3000新型列車將在29日投入東幹線營運，初期每天來回台北—台東六列次，台鐵2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。