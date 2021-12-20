與朱立倫關係引人注目 侯友宜：溝通管道暢通

四項公投皆未過關，藍營黨內出現許多檢討聲音，外界好奇黨主席朱立倫與新北市長侯友宜現在關係。侯友宜今日表示，自己跟朱立倫聯繫管道暢通無礙，每個人有每個人的角色，大家都是團結在一起，全心全力為民眾做事。

侯友宜表示，自己跟朱立倫很多事都是就事論事，友誼不變，雙方也常常有聯繫，隨時都可以打電話，大家放心，他跟朱立倫都有隨時溝通，管道暢通無礙。

至於藍營內部有一些檢討聲音。侯友宜表示，每個人都有一個角色，大家應團結在一起、全心全力為人民做事，這才是永遠的方向，他會好好努力做事、回應市民的需求，最重要的還是要為人民長遠的發展來設想，結果出來，就尊重、放下，一起往前走。

至於是否要修補黨內關係？侯友宜回應， 自己會做好市長角色，這是現在最重要的工作。當然黨也有黨的角色，他相信黨的角色也會盡力為人民做好事情，大家攜手合作，全力往前走，讓我們的執政縣市都能夠贏得民眾的信賴，這才是當前最需要努力的事情。