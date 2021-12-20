林昶佐罷免案成敗關鍵？柯文哲：都沒有人來爭取我

公投落幕之後，接下來就是明年元月9日的台中中二選區補選、及北市中正萬華選區立委林昶佐罷免案，台北市長柯文哲今天被問到，柯的態度恐成罷免案關鍵？柯文哲表示，「好像到現在為止，都沒有人來爭取我，誰？從來沒有人來找過我」。柯也說，他先講自己的一貫態度，「這兩年來，我對罷免已經厭倦，每天都在搞選舉...」。

柯文哲今天出席後疫情產業轉型展時受訪，對於北市議員鍾小平先前直言，罷昶會是藍綠兩黨對決，同時台北市長柯文哲的態度也是關鍵，是否表態林昶佐罷免案？柯文哲說，他先講一貫態度，這兩年來，罷免已經厭倦，每天都在搞選舉。

對於被視為左右結果的關鍵選票，柯文哲表示，「好像到現在為止，都沒有人來爭取我，誰？誰？從來沒有人來找過我」。柯說，每天都這樣，常常說一大堆計畫，但從來這些號稱當事人，都沒有聽過什麼消息。

媒體也追問柯，認為林昶佐的表現如何？柯文哲顧左右言他，表示「我的戶籍在大安區，我不是他的選民」，媒體繼續追問，是否覺得林昶佐沒什麼表現？不方便講？柯則回媒體，「你講話很像某媒體的，基本上，我對目前這種整天搞選舉的，實在已經很煩了！」