大新竹有異見 陳明文：堅持縣市平權、國民平等

蔡英文總統昨天邀集黨政高層在官邸討論公投後情勢，席間討論到大新竹市，英系立委陳明文指出，他與總統與老朋友們討論公投後的國家發展，席間立院黨團總召柯建銘提出新竹縣市升格議題，「針對柯總召的個人提案，我尊重。」不過，仍然相信，台灣的國土規劃必須以宏觀的視角討論，這樣才能落實「縣市平權、國民平等」。整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。

陳明文在臉書指出，蔡英文總統在今年國慶談話特別提到「我們有必要因應國家發展的需要，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做出必要的檢討和調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。」

陳明文指出，昨天蔡總統在官邸再次強調，她認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。非常認同蔡總統所說的，行政區規劃議題，是一個需要高度凝結共識的嚴肅議題，它需要經過國民與政府不斷地對話與討論，才能淬煉成人民的共識。

「縣市平權、國民平等」陳明文指出。一再堅持的訴求，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。希望行政院能檢討行政區劃，並提出政院的行政區劃版本，讓行政區劃議題能夠被廣泛討論，也期望透過新的行政規劃，讓所有台灣人都能享有應有的待遇，落實縣市平權。