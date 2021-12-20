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【重磅快評】劉櫂豪請鄉親免費搭EMU3000，誰埋單？

聯合報 / 主筆室
民進黨立委劉櫂豪在臉書宣傳免費請台東鄉親搭乘EMU3000，但誰埋單車資卻引發爭議。圖╱摘自劉櫂豪臉書
民進黨立委劉櫂豪在臉書宣傳免費請台東鄉親搭乘EMU3000，但誰埋單車資卻引發爭議。圖╱摘自劉櫂豪臉書

台鐵新購、被鐵道迷戲稱是「孟母號」的ＥＭＵ3000新型列車將在29日投入東幹線營運，初期每天來回台北—台東六列次，台鐵26日先舉辦首航典禮。不過，這次新車上路卻處處可見為民進黨英系立委劉櫂豪拉抬明年台東縣長選情的痕跡，最引發爭議的是，劉櫂豪還提供52名台東鄉親免費從台東搭乘首航列車至台北，但這筆費用是立委自掏腰包還是由台鐵埋單，卻模糊帶過，但不論是何者，都大有問題。

過去台鐵舉辦太魯閣或是普悠瑪號東幹線列車首航典禮，通常是真正對外售票所發出的第一班正班車，保留部分座位給相關官員，並邀請媒體及鐵道專家隨車採訪，特別開行非對外銷售的首航列車情況比較少見。如果台鐵是基於避免與返鄉民眾或是旅客搶票考量，倒也無妨，特別保留一節車廂、52個座位的給台東鄉親嘗鮮，也是可以，但為何是免費搭乘？且指定向劉櫂豪報名？

台鐵作為公營單位，要面對來自各方的壓力與需索，尤其很多民代會將爭取台鐵在自己的選區設站當成「政績」，導致台鐵列車尤其是對號列車愈停愈多站、愈跑愈慢，台鐵虧損累累，其中有一部分就是來自於民代不斷要求增停站，導致增加營運成本。

而這次ＥＭＵ3000上路，更是被明年有意角逐台東縣長的劉櫂豪拿來為大作選舉人情，除了特地把首航拉到台東，早在這月8日，在劉櫂豪的爭取下，ＥＭＵ3000就曾從台東開到池上，以試營運的方式讓台東鄉親免費體驗。沒想到，消費一次還不夠，劉櫂豪這次還大放送52個免費車票給台東鄉親，報名的方式是得事先加入劉櫂豪的官方LINE帳號，留下個人的姓名及手機。

北東單程車票自強號是783元，折算起來車資約4萬，請問，這筆錢是劉櫂豪埋單嗎？若是的話，早已超過法務部所規定的30元上限，是否有賄選之嫌？如果是台鐵免費提供，那問題也很大，這不就是揩台鐵的油給立委做人情、做公關嗎？

如果照這種玩法，EMU3000也會停站花蓮、台北，或是接下來台鐵其他新的列車進來，其他選區立委是否也可以要求比照辦理，要求台鐵要從自己的選區首航，還免費招待自己的選民？這種把台鐵當自己的選舉工具，為縣長選情鋪路大撒人情，根本已違反行政中立與選罷法，劉櫂豪是法官出身，難道不明白嗎？話說回來，在蔡政府歷經國家機器毫不避諱投入公投反宣傳後，行政中立已經變成一句笑話。

在ＥＭＵ3000首航之前，請先交代清楚，這筆車錢，誰埋單？

台鐵 台東 劉櫂豪

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