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人權會明年預算編列1.3億 遭凍結500萬元

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天審查監察院111年度總預算案，國家人權委員會遭批績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。本報資料照片
立法院司法及法制委員會今天審查監察院111年度總預算案，國家人權委員會遭批績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。本報資料照片

立法院司法及法制委員會今天審查監察院111年度總預算案，針對國家人權委員會，國民黨立委葉毓蘭指人權會至今年9月僅完成一件「林水泉案」調查報告，績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。

立法院司法及法制委員會今天邀監察院秘書長朱富美、國家人權委員會執行秘書李昀等人列席，審查111年度監察院及所屬總預算案。

人權會111年度預算編列新台幣1億3919萬9000元，較110年度增加2077萬7000元，主要增列國際人權公約國家報告獨立評估意見及人權獎項等經費693萬9000元；系統性訪查、防制酷刑訪視等經費717萬1000元；赴國外進行專案性調查人員旅費252萬4000元；出席國際性人權組織會議、訪視及考察國外人權機構經費250萬元。

葉毓蘭提案指出，人權會截至9月只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各常設委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，績效不彰，卻還增列2077萬預算，因此提案凍結500萬元，待監察院就人權會如何改善績效，提出書面報告後才可動支。

此外，國民黨立委鄭麗文提案，指人權會多筆預算與監察院共同編列，不利預算審議，提案凍結人權會預算30%，待提出經費分攤計畫專案報告後、經同意才可動支；不過因鄭麗文不在場，經在場立委討論後，委員會召委葉毓蘭表示，除鄭麗文的2項提案保留送朝野協商以外，其餘各項提案合併凍結500萬元、國外旅費凍結20%。

人權 監察院 鄭麗文

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