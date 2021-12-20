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從政40周年 游錫堃：水牛精神繼續捍衛台灣

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自游錫堃臉書
圖／取自游錫堃臉書

立法院游錫堃今天在臉書透露，今天是他從政40周年，回首來時路，感慰無窮。回顧40年，一路走來，見證、參與了時代的轉變，目睹民主的進步，自由的實踐。他真的很幸運，一個土生土長的草地囝仔，可以有機會跟民主前輩與同志們共同為自由耕耘播種，為民主奠基轉型，這是上天賜予的使命和榮耀。

全國性公投日前落幕，游錫堃表示，人民以選票對攸關台灣未來發展的政策，做出睿智而關鍵性的決定。公民投票，及公平、公正、公開的選舉，在1981年，都只是黨外人士為台灣民主前途所刻劃的願景；他們努力打拚，卻毫無把握，不敢確定在白色恐怖、威權體制下會有實現的可能。

游錫堃說，莫忘記1981年，陳文成命案發生，前一年是林宅血案，再早一年，是美麗島事件許多受難者遭羅織罪名，被判入獄。40年前是白色恐怖、烏雲罩頂的年代。40年，兩相對照，台灣的進步舉世皆知。不要以為40年台灣的進步是理所當然；放眼全球，40年間大幅倒退的國家，令人怵目驚心，香港經驗就在眼前。

游錫堃說，現在台灣的國際地位大幅提高，被國際媒體稱頌為民主典範；40年前，台灣是充滿政治迫害的戒嚴統治國家。現在民意奔放、自由組黨、國會定期改選，中央政權三度輪替；40年前，以黨領政、報禁、黨禁、萬年國會、全球最長久的戒嚴。

游錫堃說，現在言論自由、性別平權、人權保障、環境保護；40年前，女性參政率低落、言論箝制、情治與特務橫行、刑法一百條和「二條一」唯一死刑箝制人民。

游錫堃說，回顧40年他真的很感恩。1981年受到宜蘭草地鄉親不畏不懼的支持，將選票投給了他這個早年失學、農夫出身，半耕半讀的赤腳孩子。先是進入台灣省議會，8年共2任的省議員，將鄉親的心聲傳達到省政府。1989年，宜蘭鄉親再給他8年機會，打造文化、永續與美麗的宜蘭縣。

游錫堃說，2000年政黨輪替後，長官、同仁、鄉親又給他機會，在行政院推動一連串普世價值與銜接未來願景的轉型工程。2020年，何其有幸來到立法院，為人民守護民意的堡壘。他會繼續以水牛精神腳踏實地的捍衛台灣。

游錫堃 宜蘭 立法院

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