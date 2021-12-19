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尼加拉瓜與我斷交 藍委批吳釗燮至今不敢面對國會

聯合報 / 記者張加／即時報導
國民黨立委陳以信（左）指出，尼加拉瓜與我斷交後，外交部長吳釗燮至今不敢面對國會。圖／截自12月8日立法院外交與國防委員會影像
國民黨立委陳以信（左）指出，尼加拉瓜與我斷交後，外交部長吳釗燮至今不敢面對國會。圖／截自12月8日立法院外交與國防委員會影像

國民黨立委陳以信今受訪指出，尼加拉瓜與我斷交後，外交部吳釗燮至今不敢面對國會，籲立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委趙天麟下周應主動安排吳釗燮到外委會備詢；另近期返台的駐日代表謝長廷也應到立院備詢。

陳以信表示，這周他是召委，已排定審查三個部會的預算，無法再調整；下周召委為趙天麟，還有三天可以排。

陳以信批民進黨上周浪費時間，排三天一次會，但第一天詢答完，之後都放假。他表示，民進黨委員會開會非常偷懶，為證明他們不偷懶，就應該主動安排外交部長與駐日代表到外委會備詢。

陳以信並指出，吳釗燮守不住邦交國，蔡政府斷交8國，在吳手上就斷掉6個，「躲到現在都還不敢面對國會」。

此外，陳以信質疑，日本政府才剛改組，為何謝長廷可以放假返台，德國政府尚未改組時卻不讓駐德代表謝志偉返台？外交部根本雙重標準。

趙天麟回應，會自己決定如何安排，倒是要提醒陳以信，已浪費很多時間未審預算，最後一周請他好好審預算；「排什麼我們自有安排，不勞他費心。」

尼加拉瓜在當地時間9日（台灣10日）宣布與我斷交，吳釗燮14日參加活動時回應此事，指中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手」，譴責北京不顧台灣人民感受；吳並稱，民主與威權陣營激烈角力，外交部同仁已盡力。

而謝志偉在國慶日後一番「舉國旗吐血」言論引爭議，陳以信曾發函外交部要求謝志偉於11月22日返台報告；吳釗燮當時稱，德國剛進行國會大選，內閣還沒組成，關鍵時刻需大使在當地坐鎮。

陳以信 吳釗燮 外交部

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