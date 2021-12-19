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眾多縣市拚升格 柯文哲批：六都已經荒謬何況第七都

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲到民眾黨彰化縣黨部籌備處，了解快樂天堂基金會千人饗宴寒冬圍爐的活動。記者簡慧珍／攝影
台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲到民眾黨彰化縣黨部籌備處，了解快樂天堂基金會千人饗宴寒冬圍爐的活動。記者簡慧珍／攝影

新竹縣市爭取合併升格為直轄市，彰化縣力拚第七都，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天參加「快樂天堂基金會」千人饗宴寒冬圍爐登記活動時表示，台灣現有六都已經很荒謬、很離譜，國土區域重規畫是很嚴肅的問題，需要周詳討論，不要選舉一到，就做些奇奇怪怪的事。

彰化縣議員兼台灣民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如，也是快樂天堂基金會董事長，邀請柯文哲到位在員林市的民眾黨彰化縣黨部籌備處，慰問登記參加明年元9日千人饗宴寒冬圍爐的弱勢民眾，柯文哲肯定張雪如為弱勢族群的長年付出，接著談到各縣市拚升格直轄市的怪現象。

「六都已經很荒謬，怎麼再有個第七都？」柯文哲不改率直個性，直指國土區塊重新規畫是很嚴肅的問題，我也認為要做，要看怎麼重劃、怎麼去做，需要討論，不要為了選舉一到，每次都搞一些奇奇怪怪的事，六都都已經很離譜，還有說要增加到九都，這是「錯上加錯」。

柯文哲表示，台北市政府已經發函行政院，與其討論台灣幾都，不如討論國土區塊重劃，例如北北基三縣市合域治理，在軌道運輸、社會公宅、都市計畫等方面，可以先整合的先整合，要有第一步，結果這個都不做，直接跳到行政區域重劃。

柯文哲表示，他很清楚民進黨在幹什麼，例如民進黨想推動新竹縣市合併，因為民進黨一直做民調，發現當地輸台灣民眾黨台中市不分區立法委員高虹安，就想合併縣市，他還是那句話，國土重劃這種事很清楚，不要為了選舉去改變行政區塊。

台灣民眾黨 柯文哲

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