中正萬華公投對綠營不信任 罷昶團體：林昶佐感到威脅
全國四大公投案落幕，無黨籍立委林昶佐罷免案，將於明年1月9日投票。由在地青年組成的「清林散昶」團隊發言人高毓安表示，由公投結果來看，中正萬華區域對民進黨不信任比較高，但林昶佐自罷免活動出現就一改過去「做自己」的形象，表示林昶佐有感受到威脅；另外，在地民眾則認為，隨著疫情趨緩，罷昶活動現在已經「冷掉了」。
高毓安表示，由公投結果來看，民進黨當然是擅長操盤選戰的政黨，而自罷免連署二階通過後，林昶佐跟民進黨互動密切，雖然有民進黨善用打選戰的優勢，但雙方必須面對的是，林昶佐在疫情期間讓萬華人失望的問題。
高毓安表示，雖然中正萬華區域對民進黨不信任比較高，但林昶佐自罷免活動出現以來，就一改過去「做自己」的形象，這表示林昶佐有感受到威脅，但民眾需檢視的是林昶佐是否有正視問題，或是只是低姿態做表面功夫。
高毓安表示，此次公投四成的投票率已經是藍綠兩大政黨動員的結果，但罷免案並非林昶佐或民進黨所說的報復行為，罷免案也不應出現政黨動員；因此，他呼籲民眾無論同意、不同意都要踴躍出來投票，將此次投票視為中正萬華再次選擇的機會。
高毓安表示，罷昶活動接下來規畫以街講、掃街等方式宣傳拉高議題熱度，雖然公民團體擅長「空軍」，但是希望透過實體活動將訴求展現在地方上。
在地民眾則認為，從5、6月疫情期間開始進行罷昶行動，但隨著疫情趨緩，還有林昶佐勤跑在地，罷昶活動現在已經「冷掉了」。
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