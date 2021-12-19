吳釗燮：盼印尼等東協友好國家 對台海情勢表達關切

外交部長吳釗燮接受印尼媒體訪問表示，期盼印尼等東協友好國家，能對台海情勢表達關切，並督促中國大陸克制其威權擴張的野心。

外交部今發布新聞資料指出，吳釗燮日前接受印尼「指南日報」視訊專訪，內容已於17日刊登。

吳釗燮指出，全球包括台灣、太平洋、歐洲及拉丁美洲等地，正處於地緣政治變局，尤以台海、南海局勢最受關注；中國大陸挑釁作為對區域和平穩定毫無助益，也與自由、開放的印太地區願景相違背。

吳釗燮說，中國大陸的強勢擴張作為，以及在國際場域壓迫台灣，已喚醒民主陣營國家的警覺，認定中國行徑是對國際秩序與民主價值的挑戰；面對中國進逼，台灣持續加強自我防衛力量，並將堅定維護民主自由生活方式，期盼獲得更廣泛的國際支持。

吳釗燮表示，台灣與許多東協國家享有互惠互利的經貿關係，民間交流往返頻密，雙方緊密關係的持續推進，需要奠基在和平穩定的區域局勢；以自由開放精神維繫印太地區的繁榮發展，符合台灣與印尼等東協國家的利益。

「台灣對東協國家在南海受中國侵擾的遭遇感同身受，也期盼包括印尼在內的東協友好國家，能對台海情勢表達關切，並督促中國克制其威權擴張的野心。」吳釗燮說。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪問印尼時，重申美方對維持台海和平穩定的承諾。