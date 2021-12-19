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幕後／柯建銘向總統提升格 陳明文堅持全國區畫一致

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
英系領袖、立委陳明文曾表示，「為單一縣市進行修法非常不妥」。本報資料照片
英系領袖、立委陳明文曾表示，「為單一縣市進行修法非常不妥」。本報資料照片

民進黨公投大勝後，蔡英文總統今天上午10點在官邸與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍、英系掌門人陳明文等人討論公投後的選舉情勢，與會人士指出，柯建銘提出新竹縣市升格議題，但陳明文仍認為要追求全國區畫一致，並認為該由行政院來提案。

柯建銘日前會銜提案將地方制度法第4項第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」修正草案將把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

與會人士指出，柯建銘在會議中主動拋出新竹縣市升格議題，並提及新竹是半導體之都，有獨特經濟、文化和情勢。蔡英文總統聽後表示，可先處理該提案。

與會人士指出，但陳明文指出，柯建銘若單獨提案，就是單獨為新竹縣市爭取升格，但他主張全國行政區畫一致性，從過去至今都是如此，全國區畫要全面檢討，並形成民進黨團政策。

與會人士指出，陳明文主張，嘉義縣市和新竹縣市是同一天分家，新竹會變成半導體之都，就是因為科學園區，但嘉義縣科學園區才剛開始，落後達30年，要趕緊補。蘇貞昌聽後則說，之前也宣布嘉義有科學園區了，陳明文聽後說，當然非常感謝，但對嘉義真的虧欠太久，不會去擋柯建銘提案，但要推全國行政區畫一致才是重點。

據悉，會上並未提到雲嘉家整併升格等其他議題，行政院也未主動提出大新竹升格議題，會上多半在討論公投後的選舉情勢，盤點、檢討策略，並針對國內外政局發表看法，大家也都互相鼓勵，並希望中生代繼續向前衝，會議超過兩小時。

英系人士指出，柯建銘提案連署英系立委都還沒簽，與陳明文抱持相同看法，反對為單一縣市修法，應追求行政區畫一致，即便改了一個字看似能為很多縣市「解套」，但仍無法解決統籌分配款、各縣市資源不均等現實問題。

蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

新竹 柯建銘 陳明文

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