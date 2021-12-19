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蔡英文邀官邸開會 府：高度共識支持新竹縣市合併升格

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統邀請黨內要角於今天至官邸開會，車隊於下午13時30分左右起陸續離開官邸。記者林伯東／攝影
蔡英文總統邀請黨內要角於今天至官邸開會，車隊於下午13時30分左右起陸續離開官邸。記者林伯東／攝影

四大公投案昨天落幕，四案全都由「不同意票」封殺，今天上午蔡英文總統邀請黨內要角於10時30分至官邸開會，研商公投後的政局及2022相關事宜，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘、部分執政縣市長及派系幹部都受邀。對於外界關心的「大新竹」合併議題，總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，蔡總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

張惇涵表示，今天蔡總統特別關心明年度中央政府總預算的審議進度，這攸關民生經濟、地方建設、社福措施等各項國家整體發展政策。蔡總統希望執政黨黨團能夠全力支持蘇貞昌所領導的行政團隊。蔡總統也期盼，朝野各界能夠以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算，讓各項政策能夠順利推動，讓台灣穩健進步。

張惇涵也表示，與會者也有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

張惇涵表示，會中也有討論多項民生重要議題，蔡總統特別感謝蘇貞昌及行政團隊，從防疫有成到經濟穩定成長，各項施政推動證明「有政府，會做事」，讓台灣向前衝衝衝。蔡總統也感謝地方執政的團隊的努力，並期許，執政團隊一體、團結一心，穩健推動各項國政，不負人民期待。

蔡英文總統邀請黨內要角於今天至官邸開會，桃園市長鄭文燦（圖）出席會議後準備離開。記者林伯東／攝影
蔡英文總統邀請黨內要角於今天至官邸開會，桃園市長鄭文燦（圖）出席會議後準備離開。記者林伯東／攝影

新竹 張惇涵 蘇貞昌

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