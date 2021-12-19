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雲嘉嘉合併升格？ 張麗善：莫變政治操作

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善說，雲林縣期待的是「公平」，若因人設事，所有討論都只淪為表面功夫，縣市合併或升格，定要從長計議，不能只為讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造來凸顯政治意圖。本報資料照片
雲林縣長張麗善說，雲林縣期待的是「公平」，若因人設事，所有討論都只淪為表面功夫，縣市合併或升格，定要從長計議，不能只為讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造來凸顯政治意圖。本報資料照片

四大公投昨天落幕，民進黨大勝，蔡英文總統今在官邸與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、秘書長林錫耀及立法院黨團總召柯建銘討論縣市合併升格，外傳包括「雲嘉嘉」等；對此，雲林縣長張麗善表示，公投才剛結束，中央應該優先解決人民仍有疑慮的地方，但隔天竟是先討論縣市合併，「真的讓人無法理解」。

張麗善指出，合併議題可以討論，但時機點似乎選得不對，質疑「用意一點都不單純，每次傳出合併風聲，都是固定幾位黨政高層在運作，若只是為特定人士量身打造，或為讓自己更好，這對台灣長遠發展真的是好事嗎？」

張麗善先前與嘉義市長黃敏惠同台曾異口同聲說過，「與其談合併，不如深化區域合作」，她今天重申，實質增加資源挹注，關心地方需求才是最重要的。

張麗善指出，設在雲林縣的台塑六輕廠區，每年貢獻中央稅收超過400億，但透過統籌分配稅款後，雲林縣卻只能獲得約11億，「這樣的條件真的公平嗎？」她說，中央應做到合理分配資源，讓每個縣市均富、均強。

張麗善說，雲林縣相較六都，甚至鄰近的嘉義縣，單建設資源都比別人少，這些問題長久存在、沒被解決，「最需要的不是合併升格」，而是中央只要有心，現在就可從此做出改變。

張麗善說，雲林縣期待的是「公平」，若因人設事，所有討論都只淪為表面功夫，縣市合併或升格，定要從長計議，不能只為讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造，來凸顯政治意圖。

張麗善 雲林 縣市合併

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