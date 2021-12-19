罷昶 黃呂錦茹：動員為正義發聲 吳怡農：有責任守住

四大公投結束，台北市四項公投票數，都是同意票高於不同意票，對於接下來罷免林昶佐1月9日就要投票，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨也將針對「正義」發聲，針對林昶佐3+11破口沒幫萬華人講話等理由，投入動員罷免林昶佐。從這次公投投票狀況，「不是沒有罷免成功的機會」。

民進黨台北市黨部主委吳怡農則表示，身為台北市黨部主委，他有責任義務去守住台北市中正萬華這一選區。

對於接下來1月9日投票的罷免林昶佐案，黃呂錦茹表示，現在民進黨已經開始操作，未來國民黨也要發聲，不過國民黨是要針對林昶佐地方服務不好；3+11破口沒幫萬華人講話；還有反萊豬站在不同意方，基於這三個理由，投入動員罷免林昶佐。

黃呂錦茹也說，從這次公投投票狀況，「不是沒有罷免成功的機會」，不能讓萬華區任由民進黨擺佈。

至於是否會讓領銜提案罷免的議員鍾小平重回國民黨？黃呂錦茹說，這是另外一個議題，國民黨動員罷免林昶佐，會訴求國民黨自己的理念，甚至未來若罷昶成功要補選，也會由國民黨自推補選人選，不可能是鍾小平，現階段就是先拚罷免。

民進黨台北市黨部主委吳怡農則表示，公投結束後，明年1月9日還有台中中二選區補選，及中正萬華罷免林昶佐投票，身為台北市黨部主委，他有責任義務去守住台北市這一個選區。

吳怡農表示，「守住這個選區，不僅是為了這個單一選區，也希望民進黨可以遏止惡質的政治風氣，讓罷免適可而止，否則不知罷免要到什麼時候」。他近期的工作目標就是要為市民、支持者守住中正萬華林昶佐這一區。

對於台北市四大公投同意票數大於不同意票，吳怡農說，他個人不會看同意或不同意，而是投同意票的數字告訴民進黨，還有2成5左右的人對於國家的方向還是保留，這也是民進黨在台北市要更努力的地方，希望更多人未來能參與討論，這也是執政團隊的功課。