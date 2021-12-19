快訊

羽球世錦賽／四強賽擊敗對手 戴資穎場外喊「我的垃圾勒」網友：反差萌

蔡英文穩穩走在美國軌道 蘇貞昌會華麗轉身或做「台灣拜登」？

盧秀燕2022亮紅燈？ 地方人看綠營應該「毛毛的」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕在議會備詢，對公投主調是尊重民意。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕在議會備詢，對公投主調是尊重民意。記者陳秋雲／攝影

台中市公投四案，不同意人數多於同意，外界解讀盧秀燕的2022之路亮紅燈?地方人士說，從票數差距來看，綠營應該「表面高興，內心毛毛的」。不過綠營人士則認為，盧秀燕被封是藍營一姐、中部領頭羊，但這次完全沒有起效用，藍營支持者應不以為然。

地方政壇人士指出，台中公投四案的差距微幅，多則2萬票上下，少則1千多票，對照綠營天王從總統、行政院長、部長等重量級人物多次到台中「強力催票」，透過優勢媒體下足廣告宣傳，集體總動員，甚至蔡英文還小吃盧秀燕豆腐，對選民說「盧秀燕也贊成民進黨主張」。

但盧秀燕僅在質詢期間表態說明，「凡守護食安、保護環境生態、節省人民時間等的主張，我都支持」之外，為求行政中立，盧未動員宣講，參與活動，幾無出招的情況下，公投票數差距竟然戰成「五五波」，地方政壇人士認為，綠營開心一天後，勢必得「閉門檢討」。

民進黨議員江肇國則表示，這場公投被國民黨主席朱立倫定調為對民進黨的不信任投票，事實證明民進黨接受民意檢驗，執政受到肯定。以往的大選，都會提到兩岸國安問題，但這次公投由府院高層親自說能源政策、說明食安與國際貿易關係，論述獲得大多數人民接受。雖然距明年大選還有一段時間，但公投的影響對民進黨是很大的鼓舞。

江肇國指出，台中市長盧秀燕被藍營視為中部地方縣市長領頭羊，藍營一姐，但對公投案卻未表態，沒有帶動作用，他相信在藍營支持者中一定產生影響發酵。

國民黨議員黃健豪說，他這幾天跑行程，發現市民對公投真的無感，即使到今天，市民沒有要參與討論，反應冷冷的，這場公投對民眾來說「就是一場無效的政治過程」。他指出，這次公投中間選民缺席，民眾本來就不關心，他認為，對明年市長大選，沒有太大影響。

黃健豪表示，反過來民進黨花偌大力氣，四項公投都未過25%不同意，民進黨把公投玩爛了。最後只讓民眾深感「公投已死」沒有人想再提公投了。

公投 民進黨 盧秀燕

延伸閱讀

中市生育津貼加碼 議員籲助二胎托育

公投四案未過關 盧秀燕：民眾已用公投表達意見

影／盧秀燕投公投票 強調尊重所有人的公民參政權

國民黨17日民主守夜活動 盧秀燕：主持2市政會議

相關新聞

中央急談縣市合併？ 楊文科：不是一人或一黨說了算！

民進黨繼昨天全國公投大勝後，傳趁勝追擊將推動縣市合併升格，蔡英文總統召集黨政高層討論；對此已經被合併升格議題圍繞已久的新...

盧秀燕2022亮紅燈？ 地方人看綠營應該「毛毛的」

台中市公投四案，不同意人數多於同意，外界解讀盧秀燕的2022之路亮紅燈?地方人士說，從票數差距來看，綠營應該「表面高興，...

即時短評／政治光譜的抉擇 侯友宜遇從政最大考驗

在公投投票前夕，新北市長侯友宜發出千字文，呼籲選民擺脫選舉對立，爭取中間選民認同。但政治是殘酷的，公投結果證實仍是基本盤...

桃園4大公投結果同意高 邱奕勝：鄭文燦應出來回應

四大公投結果出爐，桃園市是綠營執政六都唯一同意票超過不同意票的都會，桃園市議會議長、國民黨市黨部主委邱奕勝今天上午表示，...

總統府協商修地方制度法？翁章梁：未掌握消息

民進黨公投大勝後，媒體報導蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘等研商縣市合併升格議題，嘉義縣長翁章梁今接受聯...

公投結束政黨對決歸於平靜 政府也該正視防疫作為了

四大公投昨晚落幕，四案皆不通過，政黨對決的喧囂，也歸於平靜，忙著拚公投的政府，只懂得花公帑宣傳公投，卻始終沒有學會在「承平時期」體檢防疫旅館，才是社區的手道防線連連失守，發生群聚感染。病毒不管公投或政黨，政府得趕緊將眼光放回防疫，以因應壓力愈來愈大的境外移入案，才能讓民眾，過個好年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。