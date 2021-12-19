即時短評／政治光譜的抉擇 侯友宜遇從政最大考驗

在公投投票前夕，新北市長侯友宜發出千字文，呼籲選民擺脫選舉對立，爭取中間選民認同。但政治是殘酷的，公投結果證實仍是基本盤對決，侯也因此觸怒了深藍陣營，代替黨主席朱立倫成為公投「第一戰犯」。侯友宜的政治路要爬得更高，恐怕必須重新省思，吸納中間選民之前，是否必須先穩固藍營支持者當基礎。

侯友宜在2018年百里侯之爭奪下116萬票，大勝蘇貞昌29萬票，執政3年間喊出市政優先，面對政治議題時，多以保守態度應對，獲得市民滿意，支持度不斷攀升。

不過韓國瑜去年競選總統大位時，侯友宜拒絕接任新北競選總部主委，加上今年公投遲遲不表態，都讓深藍選民無法諒解，而關鍵時刻，一篇不表態的「表態」千字文，更讓黨內炸鍋，加深了與藍營支持者間的裂痕。

但公投結果，新北市開出三好一壞的成績，其實已接近國民黨四個同意的期望，因此敗仗投手不該由侯來擔。不過侯友宜畢竟是現階段藍營聲勢最好的政治明星，尤其是老長官朱立倫登上主席後的關鍵一役，卻沒有拔刀相助，也難怪會被黨內人士圍剿，視為「戰犯」。

打破藍綠想法的策略，在台灣政壇並不罕見，過去有親民黨宋楚瑜，然最後隨著個人光環消逝走向泡沫，現在則有號稱白色力量的民眾黨柯文哲，但也在政治現實考量下，頻挖藍營牆角壯聲勢。侯友宜現在如捨棄藍營基本盤，明年選舉能否突破上屆成績，大勝30萬票，將會是未來能不能更上層樓的指標，若無法超越，那侯口中的我願意「承擔」，恐真一語成讖。

侯友宜若想解決眼前難題，首要任務應是修補黨內關係，像朱立倫昨日喊話的：「把戰友找回來」，被外界視為是釋出善意，侯也該在「適當」時機回應朱立倫的召喚，適時在藍綠角力的政治議題上，展現對國民黨的「關心」，畢竟未來要放眼大位，必先過黨內這一關。