快訊

羽球世錦賽／四強賽擊敗對手 戴資穎場外喊「我的垃圾勒」網友：反差萌

蔡英文穩穩走在美國軌道 蘇貞昌會華麗轉身或做「台灣拜登」？

即時短評／政治光譜的抉擇 侯友宜遇從政最大考驗

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
四項公投未過關，國民黨找戰犯，侯友宜未來的政治路備受考驗。記者季相儒／攝影
四項公投未過關，國民黨找戰犯，侯友宜未來的政治路備受考驗。記者季相儒／攝影

公投投票前夕，新北市長侯友宜發出千字文，呼籲選民擺脫選舉對立，爭取中間選民認同。但政治是殘酷的，公投結果證實仍是基本盤對決，侯也因此觸怒了深藍陣營，代替黨主席朱立倫成為公投「第一戰犯」。侯友宜的政治路要爬得更高，恐怕必須重新省思，吸納中間選民之前，是否必須先穩固藍營支持者當基礎。

侯友宜在2018年百里侯之爭奪下116萬票，大勝蘇貞昌29萬票，執政3年間喊出市政優先，面對政治議題時，多以保守態度應對，獲得市民滿意，支持度不斷攀升。

不過韓國瑜去年競選總統大位時，侯友宜拒絕接任新北競選總部主委，加上今年公投遲遲不表態，都讓深藍選民無法諒解，而關鍵時刻，一篇不表態的「表態」千字文，更讓黨內炸鍋，加深了與藍營支持者間的裂痕。

但公投結果，新北市開出三好一壞的成績，其實已接近國民黨四個同意的期望，因此敗仗投手不該由侯來擔。不過侯友宜畢竟是現階段藍營聲勢最好的政治明星，尤其是老長官朱立倫登上主席後的關鍵一役，卻沒有拔刀相助，也難怪會被黨內人士圍剿，視為「戰犯」。

打破藍綠想法的策略，在台灣政壇並不罕見，過去有親民黨宋楚瑜，然最後隨著個人光環消逝走向泡沫，現在則有號稱白色力量的民眾黨柯文哲，但也在政治現實考量下，頻挖藍營牆角壯聲勢。侯友宜現在如捨棄藍營基本盤，明年選舉能否突破上屆成績，大勝30萬票，將會是未來能不能更上層樓的指標，若無法超越，那侯口中的我願意「承擔」，恐真一語成讖。

侯友宜若想解決眼前難題，首要任務應是修補黨內關係，像朱立倫昨日喊話的：「把戰友找回來」，被外界視為是釋出善意，侯也該在「適當」時機回應朱立倫的召喚，適時在藍綠角力的政治議題上，展現對國民黨的「關心」，畢竟未來要放眼大位，必先過黨內這一關。

公投

延伸閱讀

新北福山天惠堂歲末關懷 侯友宜贈匾感謝

出席捐住警器場合 侯友宜罕見提公投：放下，團結往前走

影／國民黨公投挫敗 侯友宜：願意承擔所有批評

影／侯友宜：公投後大家要放下 團結往前走

相關新聞

國民黨怎慘敗 中選會前主委：以為像2018夜襲就能成功

民進黨昨天公投大勝，中選會前主委陳英鈐說，民進黨面對公投雖然一開始驚慌失措，但方向拿定後，全黨一致氣勢如虹，反觀國民黨是...

反萊豬公投未過 美學者：好消息、盼台美簽貿易協定

反萊豬公投未過，美國智庫「傳統基金會」亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）說，這是好消息，美方應與台灣簽「...

公投反萊豬為何卡關？豬農曝守住非洲豬瘟「選擇相信政府」

四大公投結果揭曉，綠營四大主張「完封」國民黨，針對公投反萊豬也未過關，養豬業者認為，台灣迄今仍守住非洲豬瘟疫情，且政府針...

即時短評／政治光譜的抉擇 侯友宜遇從政最大考驗

在公投投票前夕，新北市長侯友宜發出千字文，呼籲選民擺脫選舉對立，爭取中間選民認同。但政治是殘酷的，公投結果證實仍是基本盤...

公投之後台灣能源政策原地踏步 「最黑暗時刻」引信未拆除

首次沒有綁大選的4大公投，在藍綠激戰後終於落幕。當民進黨中央決定將公投提升到「政權保衛戰」的大選規格，並編列至少5800萬預算下鄉宣講「4個不同意」，府院全力總動員站在反方，以「政策辯護」之名圍堵民意渲洩的不滿，本次公投引發的關注，相較先前幾次公投更加熱烈，但也因為與大選脫鉤了，降低民眾投票意願，即使藍綠強力催票，投票率仍難以拉升。...

公投結束宜蘭未見藍營黨內互轟 林姿妙：努力拚縣政

四大公投民進黨在宜蘭的不同意票全贏，由於縣長林姿妙對核四公投議題，主張沒有安全就沒有商轉，是否造成影響？對此黨內同志並無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。