桃園4大公投結果同意高 邱奕勝：鄭文燦應出來回應
四大公投結果出爐，桃園市是綠營執政六都唯一同意票超過不同意票的都會，桃園市議會議長、國民黨市黨部主委邱奕勝今天上午表示，桃園這次公投這麼多鄉親站出來投同意票，與執政黨不一樣立場，執政黨要檢討，民進黨投這麼多資源宣傳，未獲市民認同，針對鄉親自己意志展現的想法，身為首長的鄭文燦就要站出來回應。
民進黨執政的六都都會，桃園市四大公投結果都是同意票高過不同意票，鄭文燦在公投過程宣講，最後結果，讓綠營十分意外，外界甚至視公投結果影響鄭文燦未來動向，引起朝野政黨關切。
邱奕勝說，桃園地方黨部推動公投同意，沒有任何資源下，靠著選區議員自動自發大街小巷、或在各路口宣講，讓鄉親站出來支持，國民黨民代就像早期民進黨公職人員，為了人民健康、台灣未來，在沒有資源下自動站出來，桃園4個公投同意票多，公投沒過關，卻已展現桃園地區民眾意志，執政黨也要適度尊重。
邱表示，民進黨這次公投動用國家機器、龐大資源，與民眾對抗，桃園鄉親結果是贏的，公投不是一個人的秀場，而是多數民眾展現意志的看法和想法，桃園公投結果，執政黨要檢討，不要投票前把百姓當老闆、投票後就不尊重，執政黨花這麼多錢和資源，未獲桃園民眾支持，鄭文燦應出來說明。
桃園市議會國民黨團總召蘇家明表示，民進黨公投全國會贏，是靠著動員力發揮及公投文字遊戲讓很多民眾誤解，桃園公投同意票超過不同意票，是靠著國民黨大家團結，宣講民眾不受影響，加上藻礁、三接就在桃園，核四和萊豬因為能源和食安，不是政黨對決、而是桃園鄉親自己意志展現，鄭文燦做得不錯，民進黨搞公投政黨對決，不一定對鄭有利，桃園可說是人民自己意志展現的勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言