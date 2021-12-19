總統府協商修地方制度法？翁章梁：未掌握消息

民進黨公投大勝後，媒體報導蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘等研商縣市合併升格議題，嘉義縣長翁章梁今接受聯合報記者採訪時表示，目前未掌握進一步消息，會廣納民意後做全盤考量。

翁章梁日前曾表態不反對雲嘉嘉合併，「甚至雲嘉南合併也可以」，重點不在合併在升格，他今也重申中央應重新思考國土規畫，才能有效解決六都與非六都間矛盾。

針對媒體報導，前交通部長林佳龍和英系掌門人、立委陳明文今於總統官邸協商，將修改地方制度法第4條，翁章梁表示沒有接收到相關消息，縣府團隊將傾聽民意，研商對人民最有利政策。

陳明文日前表態，修法應符合「縣市平權」，批評中國大陸幅員遼闊僅有4個直轄市，台灣卻有6個直轄市，並提出疑問為何是「新竹先行」，嘉義縣市只能後行。

媒體報導，此次修法預計將地方制度法第4條第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」修正草案將把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

陳明文說，如果行政院要修改直轄市人口限制，他反對把直轄市人口數從125萬下修到100萬，「因為這個數據毫無科學依據」，完全因人設事。

陳明文說，如果要修改數字，希望把人口數訂在75萬，如此不僅嘉義縣市可合併升格，蘇貞昌的故鄉屏東縣也可一起升格，他強調，坐擁故宮南院的嘉義縣不僅是農業大縣更是台灣文化重鎮，「絕對有資格跟新竹一起升格」。