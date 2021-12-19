中央急談縣市合併？ 楊文科：不是一人或一黨說了算！

民進黨繼昨天全國公投大勝後，傳趁勝追擊將推動縣市合併升格，蔡英文總統召集黨政高層討論；對此已經被合併升格議題圍繞已久的新竹縣長楊文科則仍對此消息感到十分突然，似乎沒料到中央會如此快速展開動作，他中午則回應稱「不是一人或一黨說了算！」

楊文科說「合併升格這件事，應審慎考慮為宜，要符合法治精神與程序正義」，他依舊對於大新竹合併或乃至於其他縣市合併升格議題，堅持自己的主張，認為不應當為了選舉而倉促行事，並強調縣市合併升格不是一人或一黨能說了算。

他也提到，縣市合併升格的涉及層面廣大，除了國土規畫、地方制度法及財政收支劃分法等面向，更重要的是需要民意的支持，應該與地方充分溝通討論，他認為大新竹合併確實可以討論，不過如果要趕在明年就完成，恐怕會引發很多問題及後遺症。