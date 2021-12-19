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中央修法雲嘉嘉直接升格？ 黃敏惠：要多考慮人民感受

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）對於蔡英文總統等高層今討論合併升格議題，她表示，任何決策都要多考慮人民的感受。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）對於蔡英文總統等高層今討論合併升格議題，她表示，任何決策都要多考慮人民的感受。記者林伯驊／攝影

蔡英文總統今天邀副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、秘書長林錫耀和立法院黨團總召柯建銘討論縣市合併升格，擬修法後包括新竹縣市、彰化、雲嘉嘉等可「由上而下」決議直接合併升格，對此，嘉義市長黃敏惠僅回應，要多考慮人民的感受。

黃敏惠今未受昨天公投失利的影響，照常一早就跑行程，繼續衝市政，致詞都沒提相關公投內容，行銷台灣設計展，喊出「嘉義市超越嘉義市、嘉義市進步啦！」

黃敏惠離開「福利社區化聯合成果展」活動後，傳出中央今討論縣市合併升格議題，據了解，黃事前完全沒接獲相關通知，市府團隊覺得突然，也對於究竟如何合併的細節完全沒概念。

黃敏惠對今蔡英文總統邀高層談升格，她僅表示「到目前為止還沒有看到具體的做法，但任何決策都要多考慮人民的感受。」

雲、嘉、嘉或嘉義縣市合併升格討論已久，黃敏惠先前多次被問，她曾指出「不是為了升格而升格，也不是為合併而合併」，希望嘉市成為西部的新都心，對嘉市發展有利的，她一定大力支持，但合併之前必要的是合作，彼此真心的合作最重要，要有民意、配套，太多政治算計沒有用。

嘉義 黃敏惠 縣市合併

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