中央討論縣市升格 王惠美：共榮發展樂觀其成

蔡英文總統傳出今天將在官邸黨政高層討論縣市合併升格，其實，彰化縣議會臨時會本月17日通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直轄市案，將遞交申請書送內政部爭取升格。彰化縣長王惠美今天說，許多縣市一起升格共榮發展，顯示中央也了解地方財政困難，如果透過升格能讓彰化縣有更好發展，她樂觀其成。

王惠美今天上午參加彰化縣竹塘鄉竹塘米蛋糕新產品發表活動時，接受有媒體詢問有關中央討論縣市合併升格問題的看法，王惠美說，彰化有許多很棒的產業是隱形冠軍，也有悠久的歷史文化，是爭取升格的優勢。很感謝彰化縣議會通過爭取彰化縣升格直轄市提案，府會一條心，共同來爭取彰化縣升格為第七都，一起來為這塊土地來努力。

縣府指出，縣府曾於2009年由府會共同爭取改制直轄市，但未獲中央通過。十餘年來，受限於「縣」層級，資源不若直轄市甚至省轄市充沛，導致都市發展明顯受到鄰近台中市升格直轄市後的磁吸效應影響，亟待突破，希望這個具有高度共識的民意，在各界人士齊心推動下，順利爭取改制，讓建縣即將300年的彰化，改變未來發展的新契機。

彰化縣政府爭取升格的提案指出，彰化縣目前人口數約126萬，除了擁有豐富的歷史文化，南北交通的樞紐，也是全國工商重鎮，彰化更一直是台灣糧倉，依照地方制度法第4條第1項，彰化縣在文化、經濟、政治、城市規模及人口數早已符合升格為直轄市。

不過，彰化縣如果升格為直轄市，鄉鎮長及鄉鎮市民代表都沒得選，因此多表反對，縣議會雖然基於「大局」通過爭取升格案，但被認為這只是「政治動作」。有縣議員私下表示，屆時議員人數將減少11席，既有鄉鎮市長及代表恐怕也會投入議員選舉，增加競爭對手，對議員反而得不償失，也是彰化爭取升格的增添大變數。