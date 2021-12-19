郭台銘說明年一定缺電 黃士修：敬佩、蓋三接仍缺電

核四公投未過，鴻海創辦人郭台銘今天表示，明年一定缺電，大家要有心理準備，工業、家庭都會缺電，既然大家做了決定，對於缺電就不要埋怨。核四公投領銜人黃士修表示，敬佩郭台銘這麼關心台灣缺電及經濟議題，再生能源發展緩慢，核二、核三陸續除役，就算蓋三接未來還是缺電。

黃士修表示，2019年跟郭董開始聯繫，由於核四長年有滿大爭議，「郭董畢竟是商業界人士，如果被政府查水表很麻煩」，他都跟工商業界人士說，「不用完全力挺核四，只要站出來表態說台灣有缺電、經濟問題就好，核四應該交給全民公投決定」，後來郭台銘參加國民黨內初選時，也曾說核四要交由人民公投決定。

「我非常敬佩郭董」，黃士修說，郭台銘的態度一直是非常憂心台灣的缺電、經濟、產業發展，明明錢賺這麼多，其實可以不用理這些政治議題，但郭台銘還是想要改變國家、解決問題，「對他真的非常感念」。

黃士修說，此次公投結果，核四並沒有被否定，因為不同意票也沒開出來，民進黨幾億的國家資源打下去，結果投票率才四成，根本是藍綠基本盤，核四票數也跟其他案差不多，但核四被汙名化20年，走到今天打到幾乎「一比一平手」，只是因為選舉制度關係才導致四個公投全滅，真正的中間選民比較多是支持核四，代表一半民意間接肯定。

黃士修說，但是政治現實歸政治現實，以核養綠公投成功，這次沒成功，「人生就是這樣，他應該跟我有同樣看法」，不過還是要為社會做該做的事。