從公投結果看補選 林靜儀：對手得票會超過公投票

對於民進黨全面贏得公投勝利，台中市立委第二選區補區候選人林靜儀上午說，那只是我們一起努力把台灣守下來，沒有勝利不勝利的問題，且這次公投許多錯假的資訊造成這個國家付出了多少的成本，「我們根本沒有贏」只是努力守下來，這個國家差一點就輸了。

林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺她，她並在會後受訪時提到以上看法。

至於在台中第二選區的選票結構上，她說，因為議題的關係，此次國民黨跟在地並沒有非常激烈的動員。其中，在兩個議題差6千票，另兩個議題差2千票（均為不同意票超過同意票），這代表1月9日一樣非常嚴峻；因為她知道對手地方勢力的動員會比國民黨更強。她非常確定1月9日的選舉，對手的得票會一定會超過這次公投的票，所以絕對沒有輕鬆的空間。

林靜儀說，「他們」當初罷免陳柏惟就是利用很多錯假消息，所以接下來3周會非常辛苦，一定會看到對手用抹黑、錯假消息，用非常龐大的資源不斷轟炸，去傳播，陸戰也已經看到各式各樣的禮物、綁樁出現了。

民進黨台中市黨部主委李天生說，昨天的公投選舉是一劑強心針，氣勢如虹，會掌握這樣的氣勢繼續打拚下去，但這也會增加顏寬恒的危機意識，他就會用「加碼、加碼，再加碼」所以這是一個非常艱困的選戰，但他們不會鬆懈，會從中央黨部到地方全力動員。