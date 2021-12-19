快訊

中國式民主的啞劇：香港立法會選舉只剩的「愛國者遊戲」？

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

從公投結果看補選 林靜儀：對手得票會超過公投票

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市立委第二選區補區候選人林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺她。記者黃寅／攝影
台中市立委第二選區補區候選人林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺她。記者黃寅／攝影

對於民進黨全面贏得公投勝利，台中市立委第二選區補區候選人林靜儀上午說，那只是我們一起努力把台灣守下來，沒有勝利不勝利的問題，且這次公投許多錯假的資訊造成這個國家付出了多少的成本，「我們根本沒有贏」只是努力守下來，這個國家差一點就輸了。

林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺她，她並在會後受訪時提到以上看法。

至於在台中第二選區的選票結構上，她說，因為議題的關係，此次國民黨跟在地並沒有非常激烈的動員。其中，在兩個議題差6千票，另兩個議題差2千票（均為不同意票超過同意票），這代表1月9日一樣非常嚴峻；因為她知道對手地方勢力的動員會比國民黨更強。她非常確定1月9日的選舉，對手的得票會一定會超過這次公投的票，所以絕對沒有輕鬆的空間。

林靜儀說，「他們」當初罷免陳柏惟就是利用很多錯假消息，所以接下來3周會非常辛苦，一定會看到對手用抹黑、錯假消息，用非常龐大的資源不斷轟炸，去傳播，陸戰也已經看到各式各樣的禮物、綁樁出現了。

民進黨台中市黨部主委李天生說，昨天的公投選舉是一劑強心針，氣勢如虹，會掌握這樣的氣勢繼續打拚下去，但這也會增加顏寬恒的危機意識，他就會用「加碼、加碼，再加碼」所以這是一個非常艱困的選戰，但他們不會鬆懈，會從中央黨部到地方全力動員。

公投 林靜儀

延伸閱讀

公投未過關 顏寛恒：公投是對事 補選是選人要選賢與能

王力宏家庭事成選舉話題 林靜儀這麼說...

「恐嚇牌」奏效？中二選區4公投 不同意票多

影／回應4大公投 林靜儀：補選盼年輕人回鄉投票

相關新聞

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

共諜判太輕？民進黨立委羅致政等人認為近年破獲共諜案判刑6個月以上需入獄者僅19人，提案擬修訂「國家安全法」，希望設置「國...

大新竹來了？ 柯建銘提升格修法 已有20多名綠委連署

民進黨公投大勝後，蔡英文總統今天將在官邸與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、秘書長林錫耀和立法院黨團總召柯建銘討論縣市合併升格，黨團幹部指出...

中央討論縣市升格 王惠美：共榮發展樂觀其成

蔡英文總統傳出今天將在官邸當政高層討論縣市合併升格，其實，彰化縣議會臨時會本月17日通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直...

呂秀蓮：王力宏事件爆發 年輕人沒興趣投票

公投昨天落幕，但投票率僅四成左右，前副總統呂秀蓮說，她長期推動公投，這次國民黨是進步的，但民進黨阻礙公投是退步了，兩黨執...

從公投結果看補選 林靜儀：對手得票會超過公投票

對於民進黨全面贏得公投勝利，台中市立委第二選區補區候選人林靜儀上午說，那只是我們一起努力把台灣守下來，沒有勝利不勝利的問...

公投一役藍營守住竹竹苗 藍委：持續努力

四大公投未過門檻，不過，竹竹苗3縣市開票結果，4案同意票都多於不同意票。其中，藍軍大本營的新竹縣，4項公投13鄉鎮市同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。