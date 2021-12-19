公投一役藍營守住竹竹苗 藍委：持續努力

四大公投未過門檻，不過，竹竹苗3縣市開票結果，4案同意票都多於不同意票。其中，藍軍大本營的新竹縣，4項公投13鄉鎮市同意票都大幅領先不同意票。新竹市除了地方性公投「喝好水」，同意票壓倒性多於不同意票，其餘4案，則是驚險過關。國民黨立委鄭正鈐說，結果雖不如預期，但為捍衛國人的健康與守護台灣的未來，他們會持續努力，闊步向前。

鄭正鈐說，四大公投未過門檻，他們的努力不夠，在此除了向所有的支持的好朋友致歉，更感謝大家一路以來的協助與付出。這次公投投票率投票率僅41%，過低的投票率，讓正反兩方皆未能跨過門檻，未來要舉行公投不但會更為困難之外，這個無視民意的蔡政府也將更加恣意妄為。

國民黨立委林為洲也說，特別感謝竹縣的鄉親，反萊豬公投每個鄉鎮市同意票皆大幅領先，他會繼續為家鄉努力。

鄭正鈐說，公投能否通過門檻，關鍵是投票率，影響投票率的因素有很多，除了天候之外，在這次公投中，有許多民眾不相信蔡政府會遵從公投結果，認為「投了也沒用」，也因此降低投票意願。民進黨政府無所不用其極，在選舉公報中明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會2020年9月7日公告效力。直接「明示」民眾「投了也沒用」，變相降低民眾的投票意願。

鄭正鈐說，民進黨政府在這場公投，傾盡全力把國家機器當成政黨資源，且不斷創造各種錯誤的資訊混淆視聽。重新洗腦宣傳的策略，雖然在這場公投得到效果，但卻讓台灣民主的發展向後轉。

鄭正鈐也說，這次公投，黨主席朱立倫帶領國民黨上下黨、公職，為這次公投盡力說明、催票，面對龐大的國家機器與行政資源，朱明知不可為而為之的堅定與毅力，更激發大家團結與努力。同時，更要感謝新竹的市民，「喝好水」公投通過了，謝謝大家投出最佳的選擇，讓新竹的居民能擁有健康乾淨的水質。