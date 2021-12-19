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王力宏家庭事成選舉話題 林靜儀這麼說...
藝人王力宏的家庭事今也成為台中市立委第二選區補選話題，有媒體上午問民進黨候選人林靜儀對此看法？林靜儀的答案是：「所有的成年人都要為自己的行為負責」。
她說，成年人要為不論是工作也好，或「為自己的家庭抉擇」來負責，這是一直提倡且非常堅持的事情。
也有媒體問林靜儀她的家人何時會為她輔選？林靜儀說，要找一個工作，當然是以往曾經一起工作過，或對你的工作非常瞭解的人幫你寫履歷、背書，如果活到快50歲還要爸爸媽媽或是家人出來，這樣的行為不太合理；如果是由家人來寫推薦函，就不由得讓人對他的工作成果質疑。
林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺他，並祝她順利當選。
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