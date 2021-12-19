快訊

中國式民主的啞劇：香港立法會選舉只剩的「愛國者遊戲」？

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王力宏家庭事成選舉話題 林靜儀這麼說...

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市立委第二選區補選候選人林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺他，並祝她順利當選。記者黃寅／攝影
台中市立委第二選區補選候選人林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺他，並祝她順利當選。記者黃寅／攝影

藝人王力宏的家庭事今也成為台中市立委第二選區補選話題，有媒體上午問民進黨候選人林靜儀對此看法？林靜儀的答案是：「所有的成年人都要為自己的行為負責」。

她說，成年人要為不論是工作也好，或「為自己的家庭抉擇」來負責，這是一直提倡且非常堅持的事情。

也有媒體問林靜儀她的家人何時會為她輔選？林靜儀說，要找一個工作，當然是以往曾經一起工作過，或對你的工作非常瞭解的人幫你寫履歷、背書，如果活到快50歲還要爸爸媽媽或是家人出來，這樣的行為不太合理；如果是由家人來寫推薦函，就不由得讓人對他的工作成果質疑。

林靜儀上午在烏日的競選總部舉辦「女醫挺靜儀醫起來護台」活動，有多位她的女醫師朋友出面力挺他，並祝她順利當選。

林靜儀

延伸閱讀

王爸指懷孕逼婚 李靚蕾不惜揭王力宏「無套內射」反擊

推爸出面護兒、企圖用錢封口　李靚蕾曝王力宏「超越道德底線」

李靚蕾發七點聲明反擊王力宏爸　要求下午3點前道歉否則提告

王力宏低調返台 等兩小時才前往採檢並迅速離去

相關新聞

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

共諜判太輕？民進黨立委羅致政等人認為近年破獲共諜案判刑6個月以上需入獄者僅19人，提案擬修訂「國家安全法」，希望設置「國...

大新竹來了？ 柯建銘提升格修法 已有20多名綠委連署

民進黨公投大勝後，蔡英文總統今天將在官邸與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、秘書長林錫耀和立法院黨團總召柯建銘討論縣市合併升格，黨團幹部指出...

中央討論縣市升格 王惠美：共榮發展樂觀其成

蔡英文總統傳出今天將在官邸當政高層討論縣市合併升格，其實，彰化縣議會臨時會本月17日通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直...

呂秀蓮：王力宏事件爆發 年輕人沒興趣投票

公投昨天落幕，但投票率僅四成左右，前副總統呂秀蓮說，她長期推動公投，這次國民黨是進步的，但民進黨阻礙公投是退步了，兩黨執...

從公投結果看補選 林靜儀：對手得票會超過公投票

對於民進黨全面贏得公投勝利，台中市立委第二選區補區候選人林靜儀上午說，那只是我們一起努力把台灣守下來，沒有勝利不勝利的問...

公投一役藍營守住竹竹苗 藍委：持續努力

四大公投未過門檻，不過，竹竹苗3縣市開票結果，4案同意票都多於不同意票。其中，藍軍大本營的新竹縣，4項公投13鄉鎮市同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。