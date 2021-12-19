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國民黨公投大挫敗 侯友宜：願意承擔所有批評指責

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
媒體提及外界對侯的批評，侯友宜皆以「所有批評指責，我願意承擔虛心接受」回應。記者劉懿萱／攝影
媒體提及外界對侯的批評，侯友宜皆以「所有批評指責，我願意承擔虛心接受」回應。記者劉懿萱／攝影

1218公投昨日開票結果出爐，四項公投皆沒過關，形同國民黨重大挫敗。新北市長侯友宜選前沒有帶頭表態，引起藍營內部反彈。侯友宜昨晚稱「我願意承擔」，今日受訪時進一步解釋說，願意承擔所有批評指責。

公投結果出爐，國民黨內部不斷批評侯友宜，黨主席朱立倫昨晚呼籲支持者不要找戰犯，而是把戰友找回來，然而支持者不滿的情緒仍湧入侯友宜臉書留言。侯昨晚直至晚間8時，才以「我願意承擔」回應這次公投結果，市府對發言人體系下封口令，相當慎重。

侯友宜今日赴福山天惠堂出席捐贈儀式及贈匾，致詞時指一貫道講求忠恕，忠就是為國家人民盡心盡力犧牲奉獻，讓我們大家目標一致，努力團結為人民做事。還說台灣本土人長大的人，都是淳樸善良古意，這樣的態度看待別人，就不會一句來一句去沒好話。

話鋒一轉，侯友宜說，忠恕兩個字用在公投，就是公民展現自由意志，必須要尊重結果，結束後大家要全部放下，團結往前走。會後受訪時，媒體提及外界對侯的批評，侯友宜皆以「所有批評指責，我願意承擔虛心接受」回應。至於怎麼承擔，侯說把自己角色扮演好，不要辜負人民期待，努力認真做事回報國家。

重啟核四公投領銜人黃士修，指責侯的消極態度讓核廢料放新北。侯回應，核廢料處理是中央權責，核廢料歷經很多政府都說要處理，一 擺就放了四十年，擺在人口稠密地方，承諾無法兌現，喊話中央要積極面對核廢料處理責任。

另外，國民黨公投挫敗恐將影響2022與2024的選情，侯友宜僅表示會努力為人民做事，不負人民託付。

侯友宜今日赴福山天惠堂出席捐贈儀式及贈匾。記者劉懿萱／攝影
侯友宜今日赴福山天惠堂出席捐贈儀式及贈匾。記者劉懿萱／攝影
侯友宜今日赴福山天惠堂出席捐贈儀式及贈匾。記者劉懿萱／攝影
侯友宜今日赴福山天惠堂出席捐贈儀式及贈匾。記者劉懿萱／攝影

公投

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