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蔡英文上午密會黨政大咖 公投大勝後討論縣市合併升格

大新竹來了？ 柯建銘提升格修法 已有20多名綠委連署

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

民進黨公投大勝後，蔡英文總統今天將在官邸與副總統賴清德、秘書長林錫耀和立法院黨團總召柯建銘討論縣市合併升格，黨團幹部指出，柯建銘已在連署提案，修地方制度法，已有20幾名立委連署，預計明天還會再找更多人連署，修法後不只是七都，只要符合條件都能討論，但黨團尚未凝聚共識，也待總統等人討論方向。

黨團幹部指出，柯建銘領銜提案內容是將地方制度法第4項第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」修正草案將把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

黨團幹部指出，正國會今派出前交通部長林佳龍、英系則派出陳明文參加在官邸會議，是第一次交換意見，希望聽取各派系聲音；修法後就不一定要人口達125萬人以上，像是新竹縣市、彰化、雲嘉嘉等都可以「由上而下」決議直接合併升格。不過現在還未預計何時向程序委員會遞件，黨團還要再凝聚共識，也還在連署階段。「不過只要讓城市有競爭力何樂不為？」

新竹市長林智堅拋出「大新竹合併升格」議題後，英系立委陳明文便曾表示反對，認為縣市升格本應該拿出來討論，但為了單一縣市進行修法非常不妥，應追求行政區畫一致。彰化正國會立委黃秀芳也表示，將爭取第七都。

新竹 柯建銘 彰化

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