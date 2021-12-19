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法稅改革聯盟下午凱道遊行 民眾可避交管路線

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

法稅改革聯盟今天要在中正區凱達格蘭大道等路段舉辦「法稅真改革，良心救台灣」集會遊行活動，參加活動人員預計13時開始集結，14時遊行出發，17時晚會活動開始，預定22時結束。

轄區中正一警分局為維護交通秩序與安全，規劃交通疏導管制措施，集會地點及遊行路線說明如下：

一、集會地點：

12月19日9時起，凱達格蘭大道【公園路(不含)至中山南路（不含）】管制全線車道，禁止車輛通行 (視交通狀況提早、延後或擴大管制範圍) 。

二、遊行路線：

凱達格蘭大道（集會後出發）→（右轉）公園路→（左轉）襄陽路→（右轉）館前路→（右轉）忠孝西路1段→（右轉）公園路→（左轉）青島西路→（右轉）中山南路→（右轉）凱達格蘭大道（集會後解散）。

為維護活動交通秩序與安全，警方將彈性管制遊行沿線路段（視交通狀況提前或延後），另依現場狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經時請配合減速慢行，注意行車安全。有關行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

集會遊行活動交通管制措施調整，將隨時提供警廣等電臺插播路況報導，警方籲請駕駛人隨時注意收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並應遵守現場員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

集會遊行 公車

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