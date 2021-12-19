法稅改革聯盟下午凱道遊行 民眾可避交管路線

二○○八年我參選立委連任時，就率先以北北基合併做為我的主要政見訴求，只可惜後來這個政見未能實現。二○一○年六都升格改制，最後拍板定案的結果，基隆完全被摒除在外，這對我造成很大的傷害，是我內心一個很大的缺憾，…

2021-12-19 08:29