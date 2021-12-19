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公投藏2022密碼 國民黨雲、宜、彰、嘉市與中市亮紅燈

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）昨晚舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）昨晚舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影

反萊豬等四項公投全數遭到否決，力拚四個同意的國民黨內，將新北市長侯友宜列為主要戰犯。但分析昨天各縣市公投得票，國民黨表現較不理想執政縣市其實為雲林縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市與台中市，恐對明年縣市長選舉是警訊。

其中，在不考慮投票率下，雲林縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市四項公投均是不同意票高於同意票。台中市則是三勝一敗，僅「恢復公投併大選」公投同意票略多於不同意票，評估應是該公投領銜人、台中市立委江啟臣主場優勢發揮。

而新北市四項公投戰績則是三勝一敗，僅地方因鄰避效應在地原就反對的「重啟核四」公投，不同意票數多過同意票數。

這5縣市「有效同意票數對投票權人數比率」以雲林縣最低，以反萊豬公投為例，僅15.16%；其他依序為宜蘭縣15.91%、彰化縣17.92、嘉義市18.77%與台中市20.73%，在此次公投與藍綠基本盤僅扣下，此一數字也相當於所屬縣市動員力。

相對動員表現不理想的現有藍營執政縣市，此次公投結果也點出現有非藍營執政縣市中，台北、桃園、新竹市與基隆等4縣市，藍營動員力勝過綠營，不僅四項公投同意票都多於不同意票，「有效同意票數對投票權人數比率」也表現優異。

也以較多民眾支持的反萊豬公投為例，台北市「有效同意票數對投票權人數比率」值24.77%最高，之後依序為新竹市的23.28%、基隆市的22.83%與桃園市的21.04%，明年4縣市長選舉顯然有較綠營厚實的基層實力，有機會挑戰重返執政。

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