【即時短評】公投投票率為何低？人民放棄投票表達厭惡

聯合報 / 記者吳亮賢
這次公投票分為四個顏色，分別為白、淡黃、粉與黃色，其中淡黃色為第18案的反萊豬公投，黃色則為第20案的珍愛藻礁公投。記者劉懿萱／攝影
這次公投票分為四個顏色，分別為白、淡黃、粉與黃色，其中淡黃色為第18案的反萊豬公投，黃色則為第20案的珍愛藻礁公投。記者劉懿萱／攝影

四大公投皆未過關，不同意都大於不同意票，無疑對民進黨注入強心針。但對於蔡英文總統高喊「民主都會是我們最堅強的後盾」，低迷的投票率可說最大反諷，顯見人民以放棄投票的方式，表達對於政治動員、意識形態的厭惡。

進一步細究各縣市得票率，綠營6執政縣市中，傳統南部縣市大票倉催出懸殊比例的「不同意」票，可說綠營最大功臣，但在桃園市、基隆市、新竹市，4案皆是同意大於不同意，可見除了基本盤，許多綠營執政縣市的選民，仍無法認同執政黨的主張。

以守護藻礁案而言，首當其衝的桃園市，同意票比例高達53.33%，高居6都之冠，即便民進黨第一次公投大型宣講就選在桃園市，蔡英文總統更御駕親征，在地民意仍給出最真實的答案，對於環境與能源如何並存有相當顧慮。

而在公投綁大選案，民進黨1開始便選擇打臉過去的自己，支持兩者脫鉤，而不綁大選不會影響投票率的說法，更已被此次公投平均41%的低迷投票率「打臉」。

此次公投結果，不代表民進黨真的得到多數民意支持，而是兩黨動員能力的勝負，過程中，民進黨無視行政中立、曲解公投主文的宣傳方式，更令人憂心，公投結果進一步助長執政者歪風。公投落幕後，期盼民進黨真正重拾執政高度，彌補過程中產生的裂痕，並反思當年理念，落實與民眾溝通，而非仰賴選舉手段，作為對抗民意的工具。

公投 投票率 民進黨

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