公投不同意票只拿基本盤 黃士修：你說民進黨贏了嗎？

核四重啟公投未過，核四公投領銜人黃士修今先發9點聲明，第1點聲明就點名新北市長侯友宜面對所有公投案的態度異常消極，黃士修接受媒體聯訪時表示，他不認為侯的態度是這次藍營在公投四案皆慘敗的主要原因，但侯友宜是不是該負一部分責任？留待歷史公評。此外，他指出，從開票結果看來，民進黨只獲得綠營基本盤票數，「這情況下，你說民進黨贏了嗎？」

公投結果出爐，侯友宜被指為藍營戰犯，大量藍營支持湧入侯友宜臉書指責，黃士修聲明稿第一點也點名侯友宜對所有公投案異常消極。對此，黃士修說，他不會說侯友宜是這次公投結果慘敗的最主要原因，主要原因還是民進黨大規模政黨動員，把中間選民都趕跑了，只剩下藍綠基本盤對決，他認為可從今天投票率，甚至是不同意票數看出也不是佔全國多數，這都是綠營基本盤的動員結果。

不過，黃士修說，侯友宜確實在過去8個月以來對所有的公投案都異常消極，而這樣的消極態度，是不是造成藍營催票動員率不出來的原因？因新北市又是全國人口最多的城市，侯友宜是不是要負起一部分的責任？歷史上會留下公評。

黃士修指出，侯友宜在公投最後兩天才表態反萊豬，從今天開票結果看來，不是只有核四被翻盤，連原本領先幅度最高的反萊豬都被翻盤，不同意票都超過同意票，四案都如此，這是整體趨勢的動員。

他強調，不是全國縣市藍營催票都要怪在侯友宜身上，但侯作為地方最大諸侯，縱使為了個人政治包袱或前途，不知道他心裡盤算什麼，不清楚幕僚告訴他什麼，他只能說，侯友宜的決策在這段時間以來只能說是親痛仇快，盼侯能記取這次教訓，否則2022連任之戰就算可以成功連任，也應該會選得非常辛苦，「因為所有人都會記得2021年的四大公投，侯友宜市長出了多少力。」

他認為，作為在野黨的國民黨，接下來要面對民進黨完全執政、完全霸凌的現況，作為國民黨從政黨員的侯友宜，對於提名他參選、當選的國民黨，應該有捍衛其名譽的責任。

黃士修說，藍營許多夥伴應該都盡力了，這段期間街頭巷尾有非常多藍營年青人、從政黨員，國民黨開始學習做在野黨，跟人民站在一起，他作為公民團體，樂見任何在野黨學習草根性公民運動，但也必須承認民進黨的行政資源太過龐大。

他批評，原本民進黨說公投脫鉤大選，可以人對人、事對事，但實際上，民進黨卻把公投當作總統大選規格在打，跟政黨動員綁得更緊，所以可以看出不同意票開出結果就是綠營基本盤，甚至沒有拿到中間選民的不同意票，「這情況下，你說民進黨贏了嗎？」

黃說，他倒不覺得民進黨贏了，但在這樣的行政資源動員下，民進黨確實沒有輸，但取勝技巧非常卑劣，是對民主最深沈傷害。他表示，今天無論藍綠，都希望公民可以表達自己意志，過去人民只能在合併大選的公投順帶表達意見，但今天開票結果完全應證他前陣子的預言，中間選民至今都有一半的人不知道今天要投票，開出票的結果又再度應證預言，他不想當烏鴉，不希望每次預言都實現，但現實就是那麼殘酷，或許他之後應該少講點話，否則不幸的悲劇就會不斷在現實中發生。