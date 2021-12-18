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雲林只有台西鄉「同意」全贏 「不同意」摘下18城全贏

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣20鄉鎮市的公投4大選項的得票數出爐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市的公投4大選項的得票數出爐。記者陳苡葳／攝影

4大公投開票結果出爐，雲林縣投票人數57萬7564人，投票率35.25％，20鄉鎮市僅有台西鄉4案均為「同意」大於「不同意」，斗六市則為第17案「重啟核四」不同意大於同意，其他3案同意為多數，其餘則都是不同意多於同意。

雲林縣選委會統計，總投票人數第17案20萬3601人、第18案20萬3609人、第19案20萬3590人、第20案20萬3598人，全縣20鄉鎮市台西鄉是唯一4案均為「同意」大於「不同意」的鄉，但4個選項中的票數差距都只約180票以內，其中重啟核四只差13票，差距也不大。

而雲林人口數最多的斗六市則只有重啟核四1案「不同意」比「同意」多560票，其餘3個選項，「同意」都比「不同意」多，最高差數是公投綁大選，「同意」贏1311票，反萊豬也贏1161票。除了斗六市和台西鄉，其餘18鄉鎮4案皆是「不同意票」為多，且差距最多都有3、4千票之多，所以4大選項的總票數，「不同意」都比「同意」有2、3萬票的差距，使「不同意」大獲全勝。

雲林縣開票結果，「重啟核四」不同意11萬7498票、同意8萬3626票，「反萊豬」不同意11萬3430票、同意8萬7535票，「公投綁大選」不同意11萬4564票、同意8萬6539票，「珍愛藻礁」不同意11萬5517票、同意8萬5518票。

其中「重啟核四」相差33827票最多，而在雲林養豬大縣被視為決戰選項的「反萊豬」，「不同意」也贏25895票。由於雲林目前是藍營執政，公投票選出爐，是否意味牽動2022地方選舉，藍綠雙方都在觀察。

今天氣溫驟降，加上選民年齡偏高，影響民眾投票意願，雲林縣611個投（開）票所整日未湧現大批投票人潮，民眾幾乎都是三三兩兩入內完成投票，投票率無法衝破4成，僅35.25％不過各所投票情形秩序良好平順，無違規情事發生。

雲林縣公投4大選項的總得票數出爐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣公投4大選項的總得票數出爐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市的公投4大選項的得票數出爐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市的公投4大選項的得票數出爐。記者陳苡葳／攝影

公投 雲林 核四 萊豬 藻礁 投票率

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