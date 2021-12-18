三接案大潭里不同意大於同意 里長：政府要兌現諾言

4大公投今天登場，桃園市13個行政區共1312個投開票所全數開票完畢，投票率40.01%。整體來看，4項公投案在桃園市是同意票數多於不同意票。不過在蘆竹區、大園區、新屋區、觀音區4個區則是不同意多於同意。三接所在地觀音區大潭里，最後在三接遷離案中也是以不同意票勝出。大潭里長彭明聰表示，從結果來看，里民大多支持政府的能源政策，不過政府不要太高興，要展現誠意兌現照顧大潭里民的諾言。

彭明聰原先預估有6成居民出來投票，不過受天氣不佳等因素影響，最後投票率僅42％，最後結果為523票不同意、281票同意、8票廢票，以不同意票勝出。

彭明聰表示，此案紛擾多年，如今終於塵埃落定，不僅里民背負很沈重的責任，也造成台灣人對立、撕裂彼此感情，政府接下來應該要好好修補人民的裂痕，讓大家恢復生活。

彭明聰也說，現在很多骯東西都往大潭丟，承受很大的環保壓力，現在公投過了，也希望政府、台電、中油先前承諾的回饋要說到做到，不要辜負里民的期待。