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中市投票率42.11％ 公投綁大選「同意票」多

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
根據台中市選委會統計，四大公投案的總投票率為42.11%。記者余采瀅／攝影
根據台中市選委會統計，四大公投案的總投票率為42.11%。記者余采瀅／攝影

四大公投今日登場，台中市1872個投票所開票完畢，根據台中市選委會統計，第17案至第20案的總投票率為42.11%，其中重啟核四、反萊豬公投、護藻礁案不同意票數多過同意票，唯獨國民黨提出的公投綁大選案，「同意票」48萬8644張小幅領先「不同意票」48萬7288張，令人訝異。

台中市選委會統計，台中市具有投票權總人數為233萬7667人，約98萬4000餘人出來投票，投票率約42.11%；獲同意票最多的是公投綁大選案，不同意票最多的則是核四重啟。

台中市選委會統計，核四重啟案同意票47萬4423張、不同意票50萬786張；反萊豬同意票48萬4612、不同意票49萬521張；公投綁大選同意票48萬8644張、不同意票48萬7288張；三接遷離同意票47萬6279張、不同意票49萬8457張。

投票率 台中市 公投

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