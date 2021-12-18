公投四不同意 潘孟安：感謝國人台灣民主再前進一大步
四大公投案，屏東縣投票率40.17％，四大公投案投出四個不同意，屏東縣在今晚間7點完成開票，縣長潘孟安說，感謝國人，讓台灣自信前行、走向國際。
潘孟安說，公投結果出爐，台灣的民主再前進一大步，這次的公投讓看到許多國人對於不同議題的深入討論，政策的思考與激辯原本就是民主國家的常態，但我們更必須尊重多元意見，才是台灣民主最可貴的地方。
「公投不是政黨的對決，而是對於價值的判定」，潘孟安說，感謝每一位出來投票民眾，共同決定國家的未來，台灣面臨關鍵的時刻，更在國際陸續獲得更多盟友的支持，卻仍有許多阻力與壓力需要克服，因此必須團結齊心，做出正確的抉擇，謝謝大家站出來，守護我們心愛的台灣。
潘孟安說，國家在蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌帶領下，不論是環境安全、經濟安全、食品安全等，中央地方會一起攜手努力，為全體國民把關，讓台灣繼續穩健向前行。
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