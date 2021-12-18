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苗栗縣公投同意票逾六成 國民黨市黨部：開出藍營基本盤

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供

苗栗縣全國性公投的結果已出爐，雖然投票率不到四成，但4個公投案的同意票比率都超過六成，國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦認為，雖然大家都很努力，但苗栗公投的結果也只是開出藍營的基本盤，雖有超過六成投票民眾支持同意，但大家也不能高興，要謙卑以對，國民黨更不能因為輸掉這次公投而懷憂喪志，更應在朱立倫主席的領導下，團結一致，在下一個戰打出更漂亮的成績。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富則認為，這次公投的投票率偏低，推這幾個提案可說「勞民傷財」，以目前台灣選民的結構，各政黨的支持度都不過半，如以政黨立場去推公投，藍綠都只是在同溫層拿票， 這次投票率低與「公投綁大選」與否無關，而是公投的提案不能引起大多數公民的共鳴，希望未來的公投能跳脫藍綠，慎選全民關注的提案再來推。

苗栗縣公投結果已計票完成，4個公投案的同意票比率都超過六成。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公投結果已計票完成，4個公投案的同意票比率都超過六成。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣4個公投案計票結果出爐，4案的同意票比率都超過六成。圖／苗栗縣選委會提供

公投 投票率 苗栗縣

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