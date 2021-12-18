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影／朱立倫：我負最大責任 要找戰友不找戰犯

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影

四大公投案民進黨完封國民黨，但卻沒有過公投門檻，國民黨主席朱立倫晚間舉行記者會承認失敗，願負最大責任，同時強調此刻國民黨要把戰友找回來，不要去找戰犯。

民進黨對四大公投的不同意皆領國民黨，國民黨內有人把矛頭對向新北市長侯友宜等人不表態力挺，朱立倫晚間記者會立即強調此刻最重要的是把戰友找回來，全力衝刺2022的選舉，而不是找戰犯去咎責。

朱立倫表示，這是台灣有史以來第一次公投不綁大選，讓許多中間選民不知道要投誰，結果顯示就是藍綠的基本盤，藍綠都沒辦法過門檻，證明公投不綁大選就是把公投關進鳥籠。

國民黨主席朱立倫晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）晚間舉行記者會承認公投案失敗，願負最大責任，但強調此刻最重要的是找回國民黨的戰友，而不是找戰犯。記者潘俊宏／攝影

公投 國民黨 朱立倫

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