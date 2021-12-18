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選票全數開出！公投4案「不同意完封」一表看開票數據結果

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公投結果是東北角大禮 賴品妤：貢寮居民40年惡夢結束

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
公投結果東北角大禮，賴品妤：貢寮居民40年惡夢終結束。記者游明煌／翻攝
公投結果東北角大禮，賴品妤：貢寮居民40年惡夢終結束。記者游明煌／翻攝

今天四大公投案投票結果，四個都是不同意獲勝，立委賴品妤晚間說，是屬於全體台灣人的勝利，也是給東北角居民最大禮物，代表者貢寮居民長達40年的惡夢終於結束。

賴品妤在臉書表示，這幾個月她從不間斷的與原能會、經濟部溝通討論，極力想讓社會大眾了解核四廠的真相。她也持續召開記者會、辦理公投說明會，參與各公職的說明活動。甚至最後幾周，每日天尚未亮便站上街頭、車隊掃街，為的就只是能讓我們東北角居民的心聲，傳達給全台灣人知道。

賴品妤說，感謝所有返鄉以及勇敢走出家門對公投第17案，投下不同意票的朋友，你們今天的抉擇，是對台灣能源轉型方向的認同與支持，也是對於貢寮鄉親40年來的奮鬥，最大禮物與回饋。

她說，除非核四塵埃落定，不然她會不斷的為東北角居民反映心聲，終於核四重啟貢寮當地也以高達76%的不同意票（截自晚間7點多票數）告訴全國，大家早已受夠有心人士與國民黨為了利益，不顧在地而操作者這根本性錯誤的議題。

她表示，今天是反對核四重啟的最後一戰，卻也是台灣能源轉型以及民主深化工作的新里程碑，因為代表者能源轉型複決的第20案三接遷離、對國際經貿地位選擇的18案反萊豬進口、象徵著是否能邁入成熟公民社會的19案公投綁大選，在大家的努力之下，全都順利守住了

賴品妤指出，從昨天到今天，看到返鄉的人潮，擠滿了高鐵、台鐵、客運站；四個不同意的結果，不但象徵著人民對於未來國家藍圖的創制與複決，更意味著這幾個月無所不用其極操弄對立的馬英九、朱立倫、國民黨早已背離民意，根本無法掌握民眾的心聲與想法。

她說，這個結果並不是特定政黨的獲勝，而是全體台灣人的勝利，接下來，她將持續的在於公投相關的台灣能源轉型、智慧電網建置、國際經貿組織、公投制度等議題，盡全力監督政府的施政；讓今天的結果，真正化為台灣民主發展的養分。

公投結果東北角大禮，賴品妤：貢寮居民40年惡夢終結束。記者游明煌／翻攝
公投結果東北角大禮，賴品妤：貢寮居民40年惡夢終結束。記者游明煌／翻攝

公投 核四 賴品妤

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