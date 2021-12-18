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公投未過關　「村長」究責矛頭指向地方首長

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
公投未過關，桃園市議員詹江村在臉書PO文，雖未點名，但將矛頭指向黨內地方首長。圖／翻攝自詹江村粉絲專業
公投未過關，桃園市議員詹江村在臉書PO文，雖未點名，但將矛頭指向黨內地方首長。圖／翻攝自詹江村粉絲專業

公投結果未出爐，但四項議題不同意票均高過同意票，國民黨內部開始出現不滿聲音。桃園市議員詹江村雖未點名，但他將矛頭指向黨內地方首長，認為有人只在乎自己官位，未替黨的政策努力發生。

詹江村在臉書寫道「身為國民黨的最高執政首長，不敢勇敢的站出來，幫國民黨的主張背書，幫我們的下一代爭取更好的生存環境，只在乎自己的官位，我他X的就非常的不認同」。他也說，「一個不願意為國民黨立場背書、宣傳的地方首長，是在幫民進黨卡位嗎？還算是國民黨嗎？多這一席地方首長何用？」

詹江村受訪時表示，個人與政黨應該是相輔相成，當個人靠著政黨資源選上地方首長，就應該支持政黨的理念。當黨訂出一個目標，大家也應該齊心朝那個方向努力，如此才有辦法壯大，而不是與黨背道而馳。

詹江村也說，這次公投都是民生議題，如果民生議題都有所顧忌不敢表態，未來更艱深的選舉政治議題該怎麼辦？

國民黨 詹江村 公投

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