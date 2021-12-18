藻礁公投落敗 詹順貴：將促政府落實三接外推善盡保育

珍愛藻礁公投確定不通過，支持三接外推方案的環境律師、環保署前副署長詹順貴表示，此案涉及生態保育、能源轉型、減碳、減空汙議題，許多人最後是綜合分析才做出判斷，未來他也會持續監督政府是否落實三接外推方案，呼籲做好藻礁保育工作。

為反制珍愛藻礁公投，經濟部今年五月提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺、總計離岸1.2公里，10月12日首度進入環境影響差異分析審查，但所有委員建議「補正再審」，不過經濟部至今還沒提出補件資料，再審時間也還未確認。

詹順貴今晚受訪表示，政府跟許多民間團體在最後時刻都努力說服社會認同三接外推方案，因為這不單單只是生態保育的爭議這麼簡單而已，還牽涉到能源轉型、減碳、減空汙議題，相信很多人是綜合各種分析後，才做出最後判斷。

詹順貴表示，未來仍會持續監督政府是否落實三接外推方案，讓中油、經濟部盡量避免影響到藻礁生態，並且要做到最好。

今天四案的同意票、不同意票比例極為相近，宛如「藍綠基本盤對決」，詹順貴說，如果公投最後單純變成政黨動員的結果，當然也不是社會想要看到的，一直以來都希望這些議題要有更完整討論，但看起來公投投票率並不高，很多投票的人可能是受到政黨動員的結果，才導致同意跟不同意票的比例較為接近。

詹順貴說，長遠來看，要達成公民社會還是有要繼續努力的部分，但是如果要「公投綁大選」，不但技術性上非常困難，也更容易忽略議題本身內涵，反而只會聚焦候選人本身。