快訊

選票全數開出！公投4案「不同意完封」一表看開票數據結果

徐若瑄再發聲！強調「沒有對不起先生」 籲王力宏踹共：勿殃及友人

藻礁公投落敗 詹順貴：將促政府落實三接外推善盡保育

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環境律師、環保署前副署長詹順貴表示，會持續監督政府是否落實三接外推。本報資料照片／記者曾吉松攝影
環境律師、環保署前副署長詹順貴表示，會持續監督政府是否落實三接外推。本報資料照片／記者曾吉松攝影

珍愛藻礁公投確定不通過，支持三接外推方案的環境律師、環保署前副署長詹順貴表示，此案涉及生態保育、能源轉型、減碳、減空汙議題，許多人最後是綜合分析才做出判斷，未來他也會持續監督政府是否落實三接外推方案，呼籲做好藻礁保育工作。

為反制珍愛藻礁公投，經濟部今年五月提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺、總計離岸1.2公里，10月12日首度進入環境影響差異分析審查，但所有委員建議「補正再審」，不過經濟部至今還沒提出補件資料，再審時間也還未確認。

詹順貴今晚受訪表示，政府跟許多民間團體在最後時刻都努力說服社會認同三接外推方案，因為這不單單只是生態保育的爭議這麼簡單而已，還牽涉到能源轉型、減碳、減空汙議題，相信很多人是綜合各種分析後，才做出最後判斷。

詹順貴表示，未來仍會持續監督政府是否落實三接外推方案，讓中油、經濟部盡量避免影響到藻礁生態，並且要做到最好。

今天四案的同意票、不同意票比例極為相近，宛如「藍綠基本盤對決」，詹順貴說，如果公投最後單純變成政黨動員的結果，當然也不是社會想要看到的，一直以來都希望這些議題要有更完整討論，但看起來公投投票率並不高，很多投票的人可能是受到政黨動員的結果，才導致同意跟不同意票的比例較為接近。

詹順貴說，長遠來看，要達成公民社會還是有要繼續努力的部分，但是如果要「公投綁大選」，不但技術性上非常困難，也更容易忽略議題本身內涵，反而只會聚焦候選人本身。

詹順貴 三接 公投

延伸閱讀

不斷更新／開票尾聲！4案不同意皆破400萬 公投結果估「全不過關」

潘忠政正式宣告「藻礁敗選」 隨時整隊再出發

影／金門公投同意票一面倒 投票率創新低僅18.79％

相關新聞

公投不同意票只拿基本盤 黃士修：你說民進黨贏了嗎？

核四重啟公投未過，核四公投領銜人黃士修今先發9點聲明，第1點聲明就點名新北市長侯友宜面對所有公投案的態度異常消極，黃士修...

三接案大潭里不同意大於同意 里長：政府要兌現諾言

4大公投今天登場，桃園市13個行政區共1312個投開票所全數開票完畢，投票率40.01%。整體來看，4項公投案在桃園市是...

中市投票率42.11％ 公投綁大選「同意票」多

四大公投今日登場，台中市1872個投票所開票完畢，根據台中市選委會統計，第17案至第20案的總投票率為42.11%，其中...

公投四不同意 潘孟安：感謝國人台灣民主再前進一大步

四大公投案，屏東縣投票率40.17％，四大公投案投出四個不同意，屏東縣在今晚間7點完成開票，縣長潘孟安說，感謝國人，讓台...

苗栗縣公投同意票逾六成 國民黨市黨部：開出藍營基本盤

苗栗縣全國性公投的結果已出爐，雖然投票率不到四成，但4個公投案的同意票比率都超過六成，國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦...

影／回應4大公投 林靜儀：補選盼年輕人回鄉投票

四大公投案今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離投票結果都未能過關。台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀今晚回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。