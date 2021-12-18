投票率低 國民黨高市黨部：民主退步苦果已現
四項公投開票近8成，從開票結果粗估四大案皆無法過關。國民黨主席朱立倫稍早已在黨中央發表談話，並致歉。國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒表示，四大公投未能成案，此次公投投票率甚低，凸顯「公投綁大選」的重要性。呂批，民進黨政府讓公投法變惡法，把公投關進鳥籠。即使民進黨鋪天蓋地宣傳公投，許多人民仍冷漠無感，「已看到民主退步的苦果」。
呂謦煒指出，國家機器鋪天蓋地的宣傳只會有增無減，國民黨沒有逡巡怠惰的本錢，必須汲取教訓，只有更團結與更努力，說服更多選民支持，才能爭取明年高雄議會持續過半與高雄市長執政權。
國民黨高雄市黨部主委許福明表示，感謝出來投票的民眾勇於發聲，更感謝黨員同志辛勞和努力，黨公職人員即使到了最後一天仍拚盡全力掃街拜票。
許福明說，在民進黨將公投法修惡後，由人民推動的公投要能成功成案本即不易，「這樣的結果更證明我們守護國家與捍衛民主的目標沒有錯誤」，國民黨將會繼續努力，為台灣的民主、為全民的權益繼續付出，持續與國民站在一起。
許福明認為，公投原本就不是政黨對決，而是議題的交鋒，因此無論成案或不成案，絕無哪個政黨贏、哪個政黨輸的問題。孫中山先生說「革命尚未成功，同志仍須努力」，希望全黨同志能夠加倍團結，加倍付出面對明年的地方選舉，爭取多數選民信任與支持。
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