影／可以難過但沒有氣餒本錢！潘忠政提「5大疑點」邀民眾持續關注

珍愛藻礁公投領銜人今晚在荒野保護協會台北辦公室表示，「看了開票過程後，正式宣布，這一場藻礁的公投我們是敗選了」，他們會謙卑接受選舉結果，「可以難過，但是沒有氣餒的本錢」，謝謝每一個投票的公民，希望各界持續關懷藻礁、關懷環境、關懷台灣。

以下為潘忠政落敗感言全文：

我們今天雖然失敗了，但藻礁保育運動一路走來，仍然有豐富的累積成果。從2008年起，我們有各領域的專業學者，前仆後繼的進入現場，研究、調查、投稿、發表論文，讓社會大眾認識到，原來台灣有如此珍貴特殊的自然地景。

2016年蔡政府執政後，雖然中油申請觀塘工業區環差審查面積仍然維持232公頃，但在我們堅持不斷的努力下，觀塘工業區的面積一再縮減，潮間帶的藻礁至少可以避免完全被填埋，政府對觀塘工業港最後也提出了外推方案，承諾不浚挖海床。

各位支持藻礁的夥伴，我們可以難過，但是我們沒有氣餒的本錢。因為我們在藻礁保育這條路上，還有許多未盡之事。第一、外推方案環差程序以及法律訴訟，都還在進行中，需要專業團體的持續關注。

第二、中油三接工程對於藻礁生態系究竟會造成何種負面影響？將來工業港及潮間帶藻礁被沙泥淤埋覆蓋的趨勢為何？生物數量是否減少？或甚至因自然環境被工程改變，而遭到其他強勢物種的入侵？都是需要長期觀察的事。

第三、中油編列之藻礁保育經費，執行是否落實？長期調查研究與監測的結果，是否符合客觀事實？還是僅為中油服務擦脂抹粉的裝飾品？都需要持續監督。

第四、政府口頭宣示在觀塘的第三天然氣接收站，只有兩座儲槽。但是中油編列的110年度預算書，卻已看到三接再擴建的計畫與預算。難道是想要頭過身就過嗎？政府應當撤回三接再擴建的計畫與預算，朝野政黨均應杯葛或否決是項預算。

因為在2025年之前，透過一接、二接的擴建、五接的新建及台中到通霄、通霄到大潭的新建海管，都足以供應大潭電廠7、8、9號機組之用氣需求，再加上其他各應變措施例如擴大需量反應機制增加需量反應成效等，天然氣設備利用率將逐年降低，三接不需再行擴建。

第五、政府漠視法定程序的惡行，仍在持續。我們會繼續推動政府應依野生動物保護法，審議並劃設南桃園藻礁生態系野生動物保護區，或依文化資產保護法，就大潭藻礁啟動自然地景審議並指定為自然地景。政府並應編列適足經費對南桃園藻礁生態系進行研究及保育。

因藻礁公投，暴露出政府能源轉型政策的千瘡百孔。藻礁公投雖然失敗了，但政府仍應積極檢討或執行有關能源轉型政策規畫，至少應包括下列重要措施：

一、以不同的政策工具手段，加速引導產業節能與家戶節能，停止放任用電爆炸性增長，以免為了滿足開發而導致其他棲地再度被破壞、消失。

二、盤點國家所有可用於發電資源與環境承載之容受上限，建構評估機制，對於能源之供應，揚棄「以需定供」之開發思惟，採取「以供定需」之原則。

三、投入經費，研發地熱成為國家電力重要基載之一，以減低能源進口仰賴、避免天然氣價格波動與國際開徵甲烷稅的風險。

四、徹底檢討太陽光電、離岸風力發電及其他再生能源開發應遵守的法令規範。例如修正環境影響評估法、開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準、制定社會影響評估法…等等，兼顧效率與正義，以免粗糙的快速發展反而造成對鄉村或海洋的壓迫。

五、檢討提昇我國既有發電機組的設備利用效率，依歷次人為疏失跳電之檢討報告所示，徹底檢討相關標準作業規範。

六、研提2025年至2050年之淨零碳排能源路徑規劃，讓台灣在2025年達成非核家園目標後，人民得清晰看見非褐家園願景。規劃過程中應落實資訊公開、民眾參與，規劃方案並應依法進行政策環評。

我們必須提出對台灣民主發展的憂慮。這是一次沒有綁大選的公民投票，由於不涉及政權的更迭，原本是一次公民討論公共政策的絕佳契機。但執政黨出於藍綠對決的興奮或恐慌的慣性，在最後一個月，政府大內宣錯謬百出、漠視行政中立、操弄南北對立、挑動恐懼情緒、訴諸抗中保台、扭曲公投主文，極為離譜。

即便是執政黨內仍有心懷理想的夥伴，對於執政黨決策者的盲動，也毫無批判的能力與聲音。我們好不容易逐漸走出了威權獨裁、好不容易讓黨政軍逐漸退出媒體、好不容易迎來民主多元的清新，如今新黨國的幽靈、新進化的威權，卻彷彿霧霾一般逐漸籠罩台灣，這需要每一位公民的警覺。如果沒有行動，我們無法期待生活平安、歲月靜好。

從2008年以來，我們一起歷經了十二年的努力。雖然失敗了，但沒有大家的支持，我們是走不到今天的。

謝謝各領域的專業學者，前仆後繼的進入現場，研究、調查、投稿、發表論文；謝謝律師們研讀一本又一本厚厚的環評文件，投入法定程序及行政救濟；謝謝數不清的年輕學子、青年與志工，發送文宣、舉旗、擺攤，或是製作影片、圖卡、撰寫文案、標語，在街頭或網路世界與廣大選民對話，爭取支持。

謝謝七十萬公民挺身連署，讓公投成案；謝謝各界名人，從五月起，每週晚間線上開講，傳播正確訊息、提供重要論述及實據；謝謝在野各黨派立委，在國會監督政府、調閱重要資料、公開跨黨派聲援支持。

謝謝多數的環保團體、動保團體、勞工團體、藝文團體及工作者，還有各地反抗不當開發個案的守護者與組織者們，挺身而出堅定地守護藻礁、監督政府。謝謝媒體記者持續不斷的發掘新聞、追蹤報導、揭露真相，也謝謝廣大的選民接收資訊，去蕪存菁、除假去昧，最終作出屬於每個人自己的理性選擇。

最後，謝謝每一個投票的公民，請跟我們一起持續關懷藻礁、關懷環境、關懷台灣。