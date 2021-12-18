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公投開票輕鬆去開球 陳其邁：此刻開球比開票重要

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁下午主持高雄全家海神開幕戰獲贈球衣，對公投問題閃而不答，指此刻開球比開票重要。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁下午主持高雄全家海神開幕戰獲贈球衣，對公投問題閃而不答，指此刻開球比開票重要。記者王昭月／攝影

高雄全家海神隊與新北中信特攻，今天下午5點在高雄漢神巨蛋舉行「開幕戰」，市長陳其邁一派輕鬆到場開球，被問到對今天公投結果的看法，他表示，看完球賽大概票也開完，再做評論，為了這次開幕戰開球，他已期待大半年，「此刻開球比開票重要」。

陳其邁說，目前由高雄冠名的全家海神隊是二勝零敗，今天是在高雄第一場主場，這支球隊連戰皆捷，攻無不克，市府等在地企業都很支持全家海神隊。

他說，擔任市長後，很多球迷都期待高市能有在地籃球隊，經在地企業催生，終於美夢成真，尤其漢神巨蛋是全台最大籃球場地，交通方便，也結合各級學校球員進行培訓，有系統地發展籃球運動，相信定可培養籃球高手，「向下扎根，向上擊」。

他笑說自己173公分，開球可以，打籃球不行。今天是懷著輕鬆愉快的心情來看球，如果可以，他會看完全程。

這場開幕戰進行時刻正是四大公投開票時間，陳其邁反而一派輕鬆到場看球，媒體問他對公投票的投票率滿不滿意?他表示，現在陸續開票中，據他估算，應與市長補選投票率差不多。

陳表示，人民有行使選舉、創制、罷免、複決等權，這次四大公投日下據已經有的政策進行複決，開票結果決定政策是否繼續，「由人民做最後決定，就看結果，我尊重結果」。

媒體續追問，這次開票數是否有催出？陳其邁閃而不答，反倒回應，他等這場開球約已半年，此時此刻開球比開票重要。

投票率 陳其邁 公投

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