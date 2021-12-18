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七旬婦投票撕毀選票稱蓋錯了 恐被科罰金

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
顏婦投公投票時撕毀選票，隨後遭警方及選監小組帶離投開票所，過程平和。投票示意圖，非新聞當事人。圖／民眾提供
顏婦投公投票時撕毀選票，隨後遭警方及選監小組帶離投開票所，過程平和。投票示意圖，非新聞當事人。圖／民眾提供

台中市東區一名顏姓婦人，今天上午前往投票時卻將選票撕毀。她向警方表示，自己不小心蓋錯欄位，想重新領公投票，才撕毀選票。

台中市選委會表示，今日上午9點10分東區進德國小1311投票所，有一名約70歲婦人撕毀選票1張，現場立即由警方帶回問訊，相關違規事證並由警方搜證後，送選舉委員會進行後續審議。

顏婦向警方表示，自己不小心蓋錯欄位，想重新領公投票，所以才撕毀選票。據了解，顏婦並無任何反抗或鬧場行為，僅在選務人員關心了解情況後，遭警方及選監小組帶離投開票所，過程相當平和。

中市選委會指出，依據公投法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。提醒投票人只要領了選票就無法更換，且不得將選票攜出或撕毀，避免觸法。

投票 公投

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