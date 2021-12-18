七旬婦投票撕毀選票稱蓋錯了 恐被科罰金
台中市東區一名顏姓婦人，今天上午前往投票時卻將選票撕毀。她向警方表示，自己不小心蓋錯欄位，想重新領公投票，才撕毀選票。
台中市選委會表示，今日上午9點10分東區進德國小1311投票所，有一名約70歲婦人撕毀選票1張，現場立即由警方帶回問訊，相關違規事證並由警方搜證後，送選舉委員會進行後續審議。
顏婦向警方表示，自己不小心蓋錯欄位，想重新領公投票，所以才撕毀選票。據了解，顏婦並無任何反抗或鬧場行為，僅在選務人員關心了解情況後，遭警方及選監小組帶離投開票所，過程相當平和。
中市選委會指出，依據公投法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。提醒投票人只要領了選票就無法更換，且不得將選票攜出或撕毀，避免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言