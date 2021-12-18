投票不忘催票！蘇偉碩：出賣國民健康行為用人民力量矯正

反萊劑醫師蘇偉碩今天一早偕妻子王文心到高雄市三民區河堤國小投票，他說，綠營宣傳三接續建才能減輕高雄空汙負擔，很多都是騙票話術，破壞藻礁不會改善高雄空汙。蘇感嘆，小百姓力量雖很難與政府對抗，人民手中最有利武器就是公民投票，政府喪權辱國、出賣國民健康行為，最後一途就是用人民力量矯正回來。

反萊豬公投呈現拉鋸，公投正反方交鋒不斷，農委會日前發新聞稿指反瘦肉精毒豬聯盟成員、精神科醫師蘇偉碩擾亂視聽，引用錯誤數據等，蘇昨天到台北地檢署告陳吉仲涉嫌違反公投法、農委會涉及加重誹謗罪。

蘇偉碩今天投票提及此事，他說，2016年起，美國貿易代表署文件每一年持續關注，對自己提出的資訊有信心，也敢負責，反萊豬沒有被貿易報復問題，和美國關係不會因台灣人不吃萊豬就發生改變，人民不必怕，不用擔心被威脅恐嚇，對陳吉仲提告是不滿他身為行政官員，必須講真話，卻用錯誤訊息影響人民投票思考。

反萊劑戰役走了多年，蘇感嘆，小百姓力量難與政府對抗，人民手中最有利武器就是公民投票展現意志，政府喪權辱國、出賣國民健康行為，最後一途就是用人民力量矯正回來，他立場很簡單，就是反對開放萊克多巴胺豬肉進口，今年1月，政府不顧人民反對，開放整隻豬進口，包含內臟也開放，這對反萊劑行動是很大挫折，還好人民有反攻決勝武器，就是手中公投票。

蘇偉碩說，想開放萊劑力量一直存在，多位護衛萊豬學者專家變來變去，當年只要是某個政黨執政他們就會贊成，某個政黨執政態度就轉為反對，相當矛盾。

「若今天反萊劑能通過，就是這場戰爭小小勝利！」蘇偉碩和妻子高舉「拚公投差你一票」、「告別欺騙與黑暗」標語，他說，若此公投同意票達495萬6367票，且同意票多於不同意票，公投案就算過關，這場戰役最後能否取勝，取決於每一位愛台灣、關注下一代健康的公民。