天冷公投稀疏 潘忠政：出來投票找回世世代代的幸福

珍愛桃園藻礁公投連署領銜人潘忠政今天上午在桃園市投票，並表示說天氣有點冷，從朋友口中知道一早的投票率不高，稀稀疏疏人來人往。他呼籲大家，尤其是年輕的朋友，藻礁是固碳英雄，留下它就是留下你們的幸福，今天如果不出來投票，就是認同政府錯誤的政策，受害的是你們，投下這一票，就是為了世世代代，把他們的幸福找回來。

潘忠政重申「三接有替代方案，藻礁沒有，未來的幸福沒有替代」，出來投票才能看到未來的幸福，和對民主的期待。

潘忠政指出，他感覺這次公投資訊非常複雜，甚至有一些是假資訊、假消息，造成選民在公投案上的思辨、決擇不清楚，會有很大的壓力，覺得「如果做了錯誤的選擇怎麼辦？」沒有人願意在投票的時候做一個白癡，可是政府一直在放假資料，像經濟部長王美花說三接沒蓋在藻礁上，而是蓋在岩石上，總統在臉書上直接改藻礁公投的主文，而且明明公投反的是萊豬，卻被總統說成反美豬，臉書的圖案直接寫反美豬公投。

潘忠政說，藻礁公投的主旨是要求三接遷離大潭，遷離代表可以有別的選擇，但是總統臉書卻意指公投主題是停建三接，意思就是不要讓三接蓋，這是完全不同的兩回事，可是選民不容易在這裡面找到正確的答案，因為整件事沒有經過一場認真、有法律效應的聽證會，沒有聽證會選民就沒有辦法了解真相，做出真正的判斷，這樣的情況下投票率一定會降低，對提案的正方當然不利，因為政府用錯誤的資訊影響選民的抉擇。

潘忠政呼籲選民，三接有替代方案，藻礁沒有，三接有台北港等各種可能的替代方案，一接、二接都在擴充儲槽，只需要管線連接，這顯示一直不缺天然氣。政府卻在宣傳的時候，說停建三接等於要用中南部的肺來換藻礁，其實不是這樣，如果三接要進行再外推方案要等到2025年才啟用。

「可是明年大潭電廠的8號機組就要運轉了，氣從哪裡來？」潘忠政說，就是從一接、二接連接過來，後年大潭電廠的9號機組也要運轉，氣從哪裡來？還是一接、二接連接過來，這表示根本就不缺氣，政府如果以「用肺換藻礁」這樣的方式恐嚇選民、情緒勒索，真的不可取，也非常遺憾看到政府用錯誤的資訊引導民眾，尤其是總統的高度應該要去融合，導正錯誤的資訊，結果我們的總統反而成為假訊息的施放者，非常令人遺憾，做得非常不好的示範，不利於民主的發展。