竹縣投票所冷清 林為洲籲踴躍投票否則公投恐無效

今天是全國性公民投票日，第18案反萊豬公投領銜人、立委林為洲，上午10時許前往新竹縣竹北市豐田國小投票所投票，林為洲表示，公投是公民權直接行使，非常有意義，但觀察今天上午投票率約僅有2至3成，呼籲大家盡量出來投票，否則未來公投可能會無效。

林為洲表示，公投是公民權直接行使，是民主的最後一塊拼圖，平常有選罷法，可以讓我們選要的公職人員、總統、縣市長，但一選就給他們4年任期，公投的意義就是在這4年中，若對原來選的人的政策、修法的意見不滿意、不同意，還可以用公民投票否決他們提出的修法或重大政策，非常有意義。

林為洲說，公投相較一般公職人員選舉，投票率還是低一點，個人觀察到目前為止，投票率大概只有2至3成，呼籲大家無論4項公投案要怎麼投、自己的排列組合如何，都應該盡量出來投票，否則大家會覺得「反正公投都不會過，投票率都不會超過門檻，就乾脆不要去投票，最後公投無效」。