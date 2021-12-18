4大公投今投票 饒慶鈴：希望大家投4個同意和美麗
4大公投案今天舉行投票，台東縣共236個投開票所同步辦理，縣長饒慶鈴一早完成投票，她說，希望大家踴躍投4個同意和美麗。不過，有民眾反映大家戴口罩投票，無法辨別身分，恐成漏洞。另也有民眾未收到投票通知書，僅補發沒名字的通知書，質疑有心操作。
饒慶鈴今天早上8點半左右，神情輕鬆地到台東縣新生國小投票所投票，她見到投票民眾一一親切打招呼，面對媒體詢問，她說「今天天氣很好，希望大家踴躍投4個同意和美麗」；饒一樣和民眾排隊，量體溫、消毒及登記核對程序後，隨即圈選、投入票匭完成投票。
不過，有民眾反映大家都戴口投票，選務人員也沒要求脫下口罩核對身分，這樣沒有辨識身分，擔心會變成冒名投票，恐成漏洞。另也有岩灣里民眾未收到投票通知書，緊急向里長反映後，僅補發公報和沒有名字的投票通知書，質疑有心操作，影響投票率。
岩灣里里長易桂美說，選票都已發給鄰長發放，昨晚也收到少部里民反映沒有收到投票通知書，隨即補發公報和通知書，她了解後，疑有鄰長不小心遺失通知書。台東縣選舉委員會組長蘇基山說，民眾未收到通知書，不影響投票權益，仍可以攜帶身症完成投票。
另針對民眾戴口罩投票恐造成冒名投票漏洞，蘇基山強調，配合防疫措施，民眾投票全程是要戴口罩，只有在登記核對身分時，選務人員會要求民眾短暫拉下口罩，核對是否為身分證本人，這部分在投票前都有勤前教育訓練，要求選務人員務必落實。
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