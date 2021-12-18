缺席藍公投選前造勢 侯友宜拿防疫當擋箭牌：尊重民意

新北市長侯友宜今日上午9時準時現身，位於板橋國小的投票所。由於上午人潮並不多，排隊動線很快，不過侯在圈票時花了點時間，會後聯訪說因為四個議題，自己需要去謹慎思慮，才能蓋下心目中的想法。至於新北議長蔣根煌昨稱，侯是四個同意，今日侯再反駁「對外沒有說過這件事。」

侯友宜說，今日天氣較冷，投票民眾要注意保暖，同時再次呼籲市民出來投票。國民黨昨晚舉辦公投選前造勢，侯友宜卻沒有現身，反而選擇去視察防疫旅館作業。侯表示，看到台北、桃園的防疫旅館接連出事，防疫旅館又是阻絕病毒於境外的重要防線，下午新北就在抽查，自己晚上特別去防疫旅館抽查，呼籲市投票，仍須做好防疫，還特別設置防疫投票口。

至於侯友宜沒有去造勢場合，引發藍營人士不滿，藝人蔡琴昨晚還大酸說，很多人如果說「我思故我在」的話，可能就不敢上來了。侯友宜認為，自己是地方首長，最重要的是讓選務工作順利，展現公投民主價值，尊重民意的決定。